Бывшая Кержакова поборется за сердце стоматолога в новом сезона шоу "Холостяк"

Кроме того, участие в шоу примет и бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова. Стоит признать, что несмотря на скандал, сопровождающий развод пары, девушка продолжает жить и радоваться. Она воспитывает сына от брака со знаменитым спортсменом, хотя раньше бывший супруг обвинял девушку в злоупотреблении наркотическими веществами. Благо, Тюльпановой удалось опровергнуть эти заявления, сообщает издание Teleprogramma.pro.
Напомним, что премьера нового сезона знаменитого шоу назначена на март 2020 года. Тем не менее, по мере приближения даты выхода становятся известны новые подробности. Так ранее уже сообщалось, что главным героем "Холостяка" станет не медийная персона, а стоматолог из Москвы – Антон Криворотов.
"Я готов и к семье, и к детям, но первична, конечно, любовь. Эталоном для
меня являются партнерские отношения, основанные на доверии, взаимном
уважении", – рассказал тогда Антон в интервью представителям прессы.
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