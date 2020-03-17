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Шоу-бизнес

"Это страшная болезнь": специалист откровенно о состоянии Джигана

Джиган и Оксана Самойлова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
После некоего загадочного события рэпер Джиган оказался в реабилитационной клинике, где избавляют от пристрастия к алкоголю и наркотикам. Не пробыв там и двух недель, артист гуляет в одиночестве с месячным ребенком. Состояние Джигана прокомментировал психиатр-нарколог.
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Поведение Джигана сильно изменилось после того, как 18 февраля жена Оксана Самойлова подарила ему долгожданного сына. В начале марта рэпер стал выкладывать в соцсети странные видео: то он матом кроет своего коллегу Гуфа, то просит детей принести ему пива. Вскоре стало известно, что Джиган попал в реабилитационный центр, однако и оттуда он умудрялся показывать в "Сторис", как распивает алкоголь и курит "косячок".

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 Денис Александрович Устименко-Вайнштейн (Джиган)

Денис Александрович Устименко-Вайнштейн (Джиган) рэп-исполнитель

А теперь по какой-то причине рэпер покинул заведение и отправился на прогулку с крошечным сыном, причем, судя по видео, обнародованному Джиганом, в гордом одиночестве. Кроме того, он выложил фото, где запечатлен с приятелем и сигаретой, а также за трапезой, которую обильно сдобрил острыми соусами. Многие поклонники сделали вывод, что рэпера "еще не отпустило".

Примечательно, что Джиган опубликовал статью из "Википедии", где рассказывается о биполярном расстройстве. Фанаты немедленно сделали вывод, что именно от этого и страдает рэпер. Журналисты попросили психиатра-нарколога проанализировать состояние Джигана. Тот, отметив, что сам подписался на рэпера в соцсети "Инстаграм", высказал мнение, что "Остапа понесло".

Он уточнил, что биполярное расстройство – состояние, когда больного "штормит" в настроении от эйфории до депрессии. Заболевание это хроническое и требует постоянного наблюдения у психиатра и психотерапевта, а также поддерживающей терапии в виде лекарственных препаратов. "В период мании человек может предпринимать суицидальные попытки, продавать квартиры, избавляться от бизнеса – это страшная болезнь", – цитирует эксперта сайт "Комсомольская правда".

Вылечиться от этого недуга невозможно, но вполне реально довести до ремиссии. Однако употребление запрещенных веществ крайне негативно отразится на состоянии Джигана, считает эксперт. "Рэпер миксует физическую активность с употреблением марихуаны. Выкурил "косячок" – побежал отжиматься. Это колоссальная нагрузка на сердце, и оно может просто не выдержать", – заявил специалист.

Автор: 17 марта 2020, 08:50
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