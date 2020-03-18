Джиган показал лежащую Оксану Самойлову

В середине февраля Оксана Самойлова родила Джигану долгожданного сына. Для пары это уже четвертый ребенок. Помимо сына, у Оксаны и Джигана подрастают три дочери. В начале марта рэпер неожиданно начал постить на своей страничке в соцсети странные видео, на которых он то обкладывает матом коллегу Гуфа, то просит дочь принести ему пива.
А потом случилось нечто, что заставило Оксану Самойлову уйти из медиапространства, написав, что ей не хочется "просыпаться в этот мир". Встревоженные поклонники предположили, что загулявший Джиган поднял руку на Оксану.
После этого рэпер постил видео и фото из реабилитационной клиники, в которую попал, чтобы побороть свои зависимости. Ведущая Дана Борисова, не постеснявшаяся в свое время признаться в употреблении наркотиков и пристрастии к алкоголю, со знанием дела отметила, что в этом центре Джиган должен находиться минимум полгода. Вот только рэпер оказался дома уже сейчас.
Теперь Джиган вымаливает прощение у Оксаны Самойловой. Он вышел в прямой эфир со своими поклонниками и был немедленно завален вопросами относительно жены и просьбами показать ее. Тогда Джиган продемонстрировал Оксану издали. Женщина оказалась лежащей на шезлонге. По всей видимости, Самойлова принимала солнечные ванны возле бассейна.
К ней подошел Джиган и спросил, хочет ли она кофе. Что ответила ему жена, неизвестно – рэпер переключил фокус на себя. Ранее с заявлением выступила и сама Оксана Самойлова. Она опровергла слухи о побоях, информацию о разводе и лишении Джигана родительских прав. При этом она подчеркнула, что намерена помочь отцу своих детей.
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