"Это был худший месяц": Самойлова взвыла из-за накуролесившего Джигана

Сыну Оксаны Самойловой и Джигана исполнился месяц. Но мама не может спокойно отпраздновать событие после разлада в семье.

За семейной жизнью рэпера Джигана и его супруги Оксаны Самойловой в последнее время следит вся страна. После скандала, который произошел между ними в Майами, инстаграм-аккаунты возлюбленных "взрываются" от обсуждений и комментариев.

В декабре 2019 года супруги вместе с тремя дочерьми улетели во Флориду, чтобы отдохнуть и подождать рождение долгожданного наследника. Оксана родила рэперу сына в феврале. После этого Джигана будто подменили. Он начал отмечать событие с размахом: употреблять слишком много алкоголя, в том числе на глазах у собственных детей, и посещать вечеринки. Также знаменитость вел сомнительные прямые эфиры в "Инстаграм" и некультурно выражался. Также ходит слух о том, что рэпер изменил своей жене.

Самойловой надоело терпеть выходки Джигана, она отправила его в рехаб, чтобы супруг излечился от алкогольной зависимости. Сама же Оксана в тот же момент засобиралась вместе с детьми домой в Москву.

Вскоре мужчина покинул лечебницу и снова начал делиться снимками и видео в своем инстаграм-аккаунте. Сейчас он продолжает отдыхать в Майами. Недавно рэпер удивил поклонников новой выходкой: Джиган полностью сбрил брови. Поклонники с юмором отнеслись к поступку и стараются поддерживать его в трудный момент. Пользователи Сети Самойловой также выражают поддержку.

18 марта многодетная мама опубликовала в "Инстаграм" новый снимок сына, которому исполнился уже месяц. Также Оксана решила высказаться по поводу сложившейся ситуации в семье. Так, девушка очень сожалеет, что спустя десять лет брак начал рушиться. Самойлова не хочет раскрывать душу и рассказывать подписчикам о своем состоянии. Но в то же время она не может делать вид, что ничего не случилось. "Мы должны были быть максимально счастливыми, но так случилось, что это худший месяц в моей жизни", – отмечает Оксана.

Из-за сложившейся ситуации в мире, Самойлова пока не может вернуться в Москву. Судя по социальным сетям супругов, в Майами они теперь живут отдельно друг от друга. Очевидно, что Джиган и Оксана совсем не видятся.