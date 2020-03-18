Появившаяся на людях Заворотнюк заговорила о душе

Дочь борющейся с раком Анастасии Заворотнюк вышла на связь с поклонниками. Наследница звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" заговорила о душе.

Остается догадываться, что случилось в семье Анастасии Заворотнюк, члены которой до последнего делали вид, что не существует ни соцсетей, ни интернета, ни СМИ, и категорически отказывались комментировать информацию о состоянии актрисы. Отметим, что эти данные носили весьма противоречивый характер: согласно одной версии, звезда сериала "Моя прекрасная няня" чуть ли не одной ногой в могиле, согласно другой – активно проходит реабилитацию.

Третьи и вовсе высказали сомнение в том, что Анастасия Заворотнюк смертельно больна. К последним можно причислить скандального известного блогера Лену Миро. В частности, она удивилась, почему до сих пор в Сети нет ни одного фото больной актрисы, а также обратила внимание на то, что ей был прощен внушительный долг.

И тут вдруг разговорилась старшая дочь Анастасии Анна Заворотнюк. Она теперь каждый день публикует на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" различные посты (а то и по два в день), активно общается с подписчиками, делится наблюдениями.

Так, она рассказала, что на днях посетила одну художественную выставку в Москве, а сейчас решила порассуждать о том, что такое душа. "Я абсолютно уверена, что душа на самом деле живет в каждом из нас. Никто не знает где она находится, но все знают как она болит... Душа для меня это Божественное и духовное начало, стремление к познанию, разум, сострадание, любовь, преданность, верность (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – высказала свое мнение дочь Заворотнюк.

Она убеждена, что в мире люди появляются ради того, чтобы духовно расти и совершенствоваться. Также Анна поделилась идеей, что следует заботиться не столько о внешней красоте, сколько о внутренней. "Мы приходим в этот мир, чтобы в конце пути не испытывать огорчение, что наша жизнь прожита зря", – заключила наследница Анастасии Заворотнюк.