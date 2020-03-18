"Сюда всю гречку завезли": коронавирус загнал Кафельникову на острова

Дочь прославленного теннисиста, несмотря на мировую панику, продолжает свой роскошный отдых после работы на Неделях моды. Сначала девушка каталась на лыжах в Альпах, однако Куршавель закрыли на карантин, поэтому она отправилась понежиться на солнце в Дубай, а теперь решила погреться на Мальдивах. "Меня в этой жизни мало что останавливает, особенно когда появляется внезапный отпуск... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – призналась несколько дней назад Алеся Кафельникова.
Она опубликовала в своем инстаграм-аккаунте новый снимок с остова. Модель прилетела утром и сообщила, что там комендантский час: "Из виллы выпускают только в океан. 😂 ", – отметила звезда. Когда Кафельникова собирается вернуться в Россию, не известно. Стоит добавить, многие уверены, что изоляция на островах с теплым климатом – лучший вариант борьбы с коронавирусом.
"Жесть вообще!🙈 и гречки нет?" – спросил ее один из подписчиков. "Наоборот, сюда всю гречку завезли, поэтому у вас не осталось", – пошутила модель.
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