Сбежавшая из страны Леся Кафельникова рискует жизнью

Известно, что авиасообщения во всем мире ограничены. Власти стран рекомендуют жителям воздержаться от путешествий и переждать пандемию коронавируса. Но Леся Кафельникова, дочь знаменитого теннисиста, сидеть дома не намерена. 14 марта она отправилась в Куршевель. Но как только девушка приехала, горнолыжный курорт объявил о третьей стадии карантина.
Эта новость не остановила Кафельникову. Она решила, что свой отдых нужно продолжить в Дубае, въезд в который закрывается 17 марта. Модель призналась, что найти билеты было трудно, но ей это удалось. Ее рейс назначен на вечер 16 числа.
Отметим, что в Объединенных Арабских Эмиратах также выявлены случаи заражения коронавирусом. Власти страны решили ограничить перелеты во избежание въезда в страну зараженных. К слову, в Дубае недавно была телеведущая Лера Кудрявцева. Та уверяла, что паники в этом городе на счет коронавируса нет, а случаи заболевания COVID-19 единичны. По возвращению звезда не отправилась на двухнедельный карантин, как это сделала, например, приехавшая из Франции Яна Рудковская.
Согласно официальным данным, в мире выявлено свыше 156 тысяч случаев заражения коронавирусом. На данный момент больше всего заболевших находится в Италии – 17,7 тысяч человек. В Китае, где была зафиксирована вспышка COVID-19, осталось 13 тысяч зараженных граждан, выздоровели 67 тысяч.
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