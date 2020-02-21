"Нестабильная психика": Алеся Кафельникова сделала заявление

Девушка в "Сторис" попросила фолловеров спросить у нее все, что хотят. В основном темы касались модельной карьеры, но одна затронула сферу личной жизни. Алеся Кафельникова довольно жестко отреагировала.
Один из подписчиков уточнил у девушки, как у нее обстоят дела с отношениями. Модель ответила, что слишком занята работой, у нее много перелетов – минимум два в неделю, а также проблемы с ментальным здоровьем. "Нестабильная психика, неуверенность в себе, вы серьезно думаете, что я могу иметь отношения с кем-то, кроме себя?" – парировала дочь именитого теннисиста. Девушка отметила, что ей иногда сложно понять даже себя, поэтому она воздерживается от связей.
Также Алеся Кафельникова рассказала, что живет "на 4 чемоданах" из-за постоянных перелетов из Парижа в Лондон и обратно. Модель посетовала, что из-за низкого роста проходит не все кастинги, а также участвует только в тех показах, которые подбирает ей агентство. По этим же причинам она пропустила Неделю моды в Милане, сообщает Teleprogramma.pro.
Напомним, 21-летняя девушка несколько лет назад попала в реабилитационную клинику из-за проблем с запрещенными веществами. После лечения она старается восстановить модельную карьеру и наладить жизнь. Алеся недавно начала снова общаться со своим знаменитым отцом – теннисистом Евгением Кафельниковым. С матерью девушка, по слухам, не общается, однако публикует в "Сторис" трогательные снимки с родительницей.
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