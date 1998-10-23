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Алеся Евгеньевна Кафельникова

Модель
Алеся Евгеньевна Кафельникова
  • Дата рождения: 23 октября 1998
  • Место рождения: Москва
  • Знак зодиака: Скорпион
  • Рост: 175
  • Вес: 49
  • Размер груди: 2

Алеся Кафельникова родилась в октябре 1998 года в Москве. В семье самого титулованного теннисиста России Евгения Кафельникова и красавицы-модели Марии Тишковой. Сначала она посещала столичную школу №1234, но потом несколько лет училась в Англии.

В 2013 году, во время обучения в Англии, она получила приглашение на день открытых дверей в модельное агентство «Elite». Девушка приняла участие в двух модельных тестах. На нее обратили внимание, но на момент тестирования Лесе не было 16.

В 2014 году Алеся была замечена на модном показе новой коллекции молодого дизайнера Киры Пластининой. Девушка представляла новые модели одежды. Осенью того же года Леся стала дебютанткой бала «Tatler». Она была одета в платье от Dior и танцевала с отцом.

Приглашение от скаутов «Elite» пришло, когда Кафельникова уже вернулась на родину. В сентябре 2015 года ее родители получили письмо с предложением заключить контракт на 5 лет. Но когда девушка приехала в Лондон, ей порекомендовали набрать вес, потому что имеющийся – 43 килограмма – оказался недостаточным.

Что касается модельной карьеры в России, то какое-то время Алеся сотрудничала с агентством «Avant», но потом по собственной воле прекратила работу с ним.

Кафельникова намекнула на развод с мужем: Мне было плохо из-за мужчины

Кафельникова намекнула на развод с мужем: Мне было плохо из-за мужчины
Слухи о разводе Алеси Кафельниковой с мужем Георгием Петришиным стали обсуждаться с новой силой. Пользователи социальных сетей заметили, что модель стала чаще публиковать откровенные фотографии и делиться неоднозначными размышлениями о личной жизни.

Бросившую дочь из-за работы Кафельникову раскритиковали

Бросившую дочь из-за работы Кафельникову раскритиковали
Не успела Алеся Кафельникова выйти из больничной палаты после родов, как сразу решила вернуться к работе. Модель уже успела принять участие в нескольких фотосессиях и модных показах, а вот в жизни своего новорожденного ребенка она, как оказалось, принимает не такое активное участие.

Родившая Кафельникова никак не может прийти в форму

Родившая Кафельникова никак не может прийти в форму
Алеся Кафельникова впервые стала мамой еще прошлым летом – у модели родилась дочь с красивым именем Киара. Во время беременности будущая мама сильно поправилась, но вскоре после родов сбросила лишний вес, и многие поклонники были уверены, что у модели нет никаких проблем с фигурой.

"Разрыв грудной клетки": Родившая Кафельникова упивается кровью

"Разрыв грудной клетки": Родившая Кафельникова упивается кровью
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Неизвестный мужчина схватил замужнюю Кафельникову за интимное место

Неизвестный мужчина схватил замужнюю Кафельникову за интимное место
Алеся Кафельникова поделилась провокационным снимком. 22-летняя модель опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото, на котором она сидит на диване и счастливо улыбается, глядя в камеру.

Растяжки и лишний вес: в кого превратилась после родов модель Кафельникова

Растяжки и лишний вес: в кого превратилась после родов модель Кафельникова
Алеся Кафельникова поделилась секретом красивой фигуры, которую очень быстро привела в идеальнее состояние. Месяц назад 22-летняя модель Алеся Кафельникова впервые стала матерью.

"Как спасти голеньку?": устроившую отвязные танцы Бузову крепко приложили

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Скандальный богер Лена Миро высказалась о поведении Ольги Бузовой на концерте HammAli & Navai, где та отрывалась, как в последний раз. Светский обозреватель заподозрила, что певица перебрала с алкоголем.

Тайно родившая Кафельникова показала новую фигуру

Тайно родившая Кафельникова показала новую фигуру
Алеся Кафельникова официально объявила о беременности несколько недель назад. По словам модели, она не планировала афишировать свое интересное положение, однако модный журнал запросил у нее обложку, вот звезда и покорилась.

"Планы все рухнулись": беременная Кафельникова заболела перед важным событием

"Планы все рухнулись": беременная Кафельникова заболела перед важным событием
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Кафельникова вышла замуж после известия о беременности
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