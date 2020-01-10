Дочь знаменитого теннисиста Алеся Кафельникова намекнула на скорую свадьбу. Публикация модели вызвала волну слухов в социальных сетях.

Первые домыслы у поклонников появились после того, как девушка показала им снимок с кольцом на безымянном пальце. Украшение инкрустировано бриллиантами. Тогда фанаты решили, что Кафельникова помолвлена. Позже дочь титулованного теннисиста опубликовала фото, где в обстановке лаунж-бара целует возлюбленного в щеку.

Модель не любит афишировать личную жизнь, однако частенько подогревает интерес поклонников новыми кадрами. Последние посвящены ее отдыху с мужчиной. Сейчас Алеся отправилась с ним в Монако.

Злые языки утверждают, что бойфренд модели весьма неравнодушен к азартным играм. Как сообщает Пятый канал, ее возлюбленным стал Кевин Доделанде. По слухам, он около десяти лет встречался с дочерью криминального авторитета и даже собирался жениться на ней.

Напомним, что Алеся во время путешествия в Монако получила травму. Телеграмм-канал "Только никому" сообщил, что девушка в "Сторис" в своем инстаграм-аккаунте опубликовала снимки покалеченных рук. В качестве доказательства они привели скриншоты, однако Кафельникова предпочла удалить жуткие кадры, чтобы не волновать поклонников.