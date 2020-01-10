Кафельникова намекнула на скорую свадьбу

Первые домыслы у поклонников появились после того, как девушка показала им снимок с кольцом на безымянном пальце. Украшение инкрустировано бриллиантами. Тогда фанаты решили, что Кафельникова помолвлена. Позже дочь титулованного теннисиста опубликовала фото, где в обстановке лаунж-бара целует возлюбленного в щеку.
Модель не любит афишировать личную жизнь, однако частенько подогревает интерес поклонников новыми кадрами. Последние посвящены ее отдыху с мужчиной. Сейчас Алеся отправилась с ним в Монако.
Злые языки утверждают, что бойфренд модели весьма неравнодушен к азартным играм. Как сообщает Пятый канал, ее возлюбленным стал Кевин Доделанде. По слухам, он около десяти лет встречался с дочерью криминального авторитета и даже собирался жениться на ней.
Напомним, что Алеся во время путешествия в Монако получила травму. Телеграмм-канал "Только никому" сообщил, что девушка в "Сторис" в своем инстаграм-аккаунте опубликовала снимки покалеченных рук. В качестве доказательства они привели скриншоты, однако Кафельникова предпочла удалить жуткие кадры, чтобы не волновать поклонников.
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