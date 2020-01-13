"Кому-то выгодно замять эту историю": Михалковы странно себя ведут после трагедии с моделью

Вокруг модели Ксении Пунтус, найденной под окнами квартиры внука Никиты Михалкова, множатся странности. Появилась новая информация, согласно которой у модели роман вовсе не с членом известной фамилии, а еще якобы красавицу и вовсе могли подкинуть. Сама реакция членов семьи Михалковых тоже вызывает вопросы у общественности.

Изначально было две версии, как 21-летняя успешная модель Ксения Пунтус оказалась лежащей с множественными травмами возле дома, в котором у внука Никиты Михалкова Андрея Бакова есть квартира. По одной: молодая женщина якобы выпала из окна его квартиры (самостоятельно или с чьей-то помощью, неизвестно). По другой: Ксению будто бы выбросили в кусты из автомобиля.

Второй вариант озвучил сам дворник, обнаруживший модель на земле. По его словам, он услышал хрипы и плач, а когда подошел ближе, то увидел женщину. "Я работаю дворником по ночам. Обходил территорию и наткнулся на молодую девушку около 3:50 утра 11 января. Она не могла членораздельно говорить, хотя алкоголем от нее не пахло. На вопрос, что с ней случилось, она лишь промычала, что ее зовут Ксения. Она не могла пояснить, как очутилась в этом месте" – приводит слова дворника "Московский комсомолец".

Что касается правоохранителей, то они, вероятно, склоняются к первой версии, поскольку репортеры издания выяснили – квартиру Андрея Бакова опечатали. Один из жильцов рассказал о том, что случилось в то злополучное время: "Той ночью в квартиру пришли три пары, парни и девушки. Потом четверо ушли, но через некоторое время вернулись – может, забыли чего? Только им уже никто не открыл. Потом другие соседи шум слышали, в стену стучали. А вообще этот Андрей крайне редко здесь бывает".

Знакомые Ксении в один голос утверждают, что она ведет здоровый образ жизни: не пьет, не курит, запрещенных веществ не употребляет. А некая подруга по имени Анастасия и вовсе убеждена, что вряд ли кто-то узнает правду об инциденте. "Пока нам ничего неизвестно, но ясно одно – кому-то выгодно замять эту историю. Сейчас рядом с Ксюшей находится отец. Ждем последних новостей от него. Надеемся, когда она придет в себя, то сама все расскажет", – заявила в интервью приятельница Ксении Пунтус.

В Сети пользователи обсуждают странное поведение семьи Михалковых. Так, комментаторы не понимают, почему мать Андрея Бакова, актриса Анна Михалкова, закрыла все комментарии у себя в "Инстаграм", хотя могла бы, по их логике, выразить сочувствие или поддержку Ксении. Что касается самого Андрея, то он и вовсе удалил все свои аккаунты в соцсетях. Интернет-пользователи считают это крайне подозрительным. Ведь ранее появилась информация, что Ксения встречалась вовсе не с ним, а с совершенно другим мужчиной. Говорят, в разговоре с полицией сам Андрей Баков утверждал, что после вечеринки вечером 10 января сильно напился и крепко уснул дома, поэтому не знал о том, что происходит в его квартире.

19-летний Андрей Баков известен в светской тусовке не только родственными связями с Никитой Михалковым. Он посещал вечеринки, выходил в свет с мамой и даже участвовал в показах мод. Старший сын Анны Михалковой учится в МГУ на экономическом факультете.

Ранее модель Алеся Кафельникова, знакомая с Ксенией, прокомментировала инцидент. Она заявила, что Пунтус потеряла память, поэтому не может рассказать, что с ней случилось. Якобы модель знает лишь свое имя. При этом Алеся туманно намекнула, что немало желающих скрыть подробности этой истории. Самое интересное, что сейчас в аккаунте Кафельниковой публикации, посвященной Ксении, уже нет.