Сделано заявление о разводе рэпера Джигана и Оксаны Самойловой

Таролог уверен, что на раздор повлияли журналисты. Ведь ссора звездной пары уже почти неделю обсуждается в СМИ.
Кинжинов убежден, что средства массовой информации раздули бытовой конфликт до немыслимых размеров. Что касается рэпера Джигана, то его сложно назвать примером для подражания, но сильного пристрастия к наркотикам и алкоголю экстрасенс не увидел.
Более того, таролог считает, что рэпер Джиган и Оксана Самойлова не разведутся. Он отметил, что карты показали то, что отношения в звездной семье наладятся, сообщает Teleprogramma.pro.
По словам Кинжинова, четверо общих детей – это весомый аргумент для музыканта и бизнесвумен сохранить семью. При этом экстрасенс не видит будущих наследников у рэпера Джигана и модели.
Напомним, в настоящее время певец всеми силами пытается вымолить прощение у жены. Сама Оксана Самойлова собирается официально расторгнуть брак после неадекватного поведения рэпера Джигана. Как писали "Дни.ру", артист выходил в эфир в "Инстаграм" и ругался матом. В настоящее время он находится в реабилитационном центре для нарко– и алкозависимых.
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