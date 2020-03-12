Изможденная борьбой с раком Заворотнюк сверкнула розовым лифчиком

В своем инстаграм-аккаунте девушка опубликовала душераздирающий пост со снимком, на котором предстала в скромном черном платье в белый "цветочек". При этом на фото заметна пикантная деталь: розовый бюстгальтер.
По словам Анны, до последних дней у нее не было ни желания, ни сил выходить на связь с миром. Она закрылась в своей "ракушке". Теперь же дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк пытается преодолеть это состояние, стать сильнее и изменить свое отношение к ситуации.
"Боль живет во мне каждую секунду", – призналась наследница артистки. Она отметила, что никто не вправе ее судить. Анна также отметила, что старается найти точку опоры и выразила благодарность тем, кто помогает ей теплыми словами и молитвами за больную раком Заворотнюк.
Фолловеры поддержали дочь звезды. Они призвали ее не стесняться своих эмоций и смело делиться ими, избавляться от душевной боли.
Как писали "Дни.ру", ранее близкие актрисы рассказали, как себя чувствует знаменитость. Ведь поклонники уже несколько месяцев гадают: действительно ли есть рак у Заворотнюк, или это замысловатый пиар-ход. Дочь артистки сообщила, что мать действительно больна, но они не теряют надежды.
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