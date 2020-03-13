Дочь сообщила об изменении состояния Заворотнюк и будущем ребенке

Что-то изменилось, и близкие Анастасии Заворотнюк прервали молчание. Разговорилась старшая дочь актрисы Анна.

С недавних пор Анна Заворотнюк буквально заваливает поклонников подробностями в популярной социальной сети. Старшая дочь звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" в одно мгновение обрушила на подписчиков обилие информации, однако совершенно не той, которую те хотели бы узнать.

С лета прошлого года в СМИ ходят слухи о том, что Анастасия Заворотнюк серьезно больна. По некоторым данным, речь идет о раке головного мозга. Родные актрисы держали глухую оборону, отказываясь от общения с журналистами и не комментируя ни одного сообщения. Лишь раз они сделали исключение, признав, что артистка действительно борется с тяжелой болезнью. Однако называть диагноз не стали.

По последним данным, сейчас Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию в Подмосковье. Вот только не все верят в то, что артистка больна. В Сети немало скептиков, которые сомневаются в страшном диагнозе актрисы. Даже скандально известный блогер Лена Миро высказала об этом свое мнение. По ее словам, за все эти месяцы в Сети не появилось ни единого фото больной Заворотнюк, что очень странно для нынешнего общества и цифровизации.

Из-за недостатка информации поклонники Анастасии бросились на страничку Анны в "Инстаграм". Они буквально бомбардируют ее вопросами о состоянии актрисы. "Анна, скажите пожалуйста, мамочке лучше?" – спросила одна поклонница. Кстати, Заворотнюк теперь активно общается с подписчиками. "Да. Мы боремся, молимся и лечимся", – сообщила об изменении в состоянии артистки Анна.

Свежий пост она посвятила воспоминаниям из детства. Дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что была невыносима, "настоящей оторвой". Ей постоянно хотелось перемен, поэтому она успела сделать пирсинг и татуировки, красила волосы в разный цвет. А еще у нее была масса самых разных увлечений. "Анна, извините за такой вопрос, а вы хотите себе детей?" – поинтересовался у нее один интернет-пользователей. "Конечно!)))" – с готовностью ответила на вопрос о будущем ребенке дочь актрисы.