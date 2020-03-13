Джиган объявился после сенсационных откровений Оксаны Самойловой

Джиган, находящийся в реабилитационной клинике после некоего инцидента с женой Оксаной Самойловой, вышел на связь с поклонниками. Рэп-исполнитель сообщил, как себя чувствует.

Что случилось между Джиганом и Оксаной Самойловой, точно никто не знает. Известно лишь, что вскоре после рождения у пары долгожданного сына рэпер пустился во все тяжкие: он вдруг начал публиковать на всеобщее обозрение странные видео, на которых ругается матом и посылает детей принести ему спиртного. Многие поклонники сочли, что на радостях Джиган потерял рамки и вышел за границы морали.

В результате певец оказался в реабилитационной клинике, направленной на помощь алкоголикам и наркоманам, а обычно словоохотливая Оксана Самойлова вдруг пропала с радаров. Перед этим она оставила весьма неоднозначное сообщение о том, что ей не хочется "просыпаться в этот мир". Ходят упорные слухи, будто Джиган в нетрезвом состоянии мог поднять руку на жену.

Отметим, что артист в прошлом профессионально занимался спортом. Речь идет о единоборстве, так что если он действительно мог побить супругу, можно представить, какой удар она могла принять на себя. Об этом, кстати, подумала ведущая Маша Малиновская, когда увидела новое видео Джигана. В ролике артист демонстрирует свою тренировку, отрабатывает удары.

"Только я увидев этот видос с ужасом представила, как такой аперкот или двоечка могли прилететь Оксане на глазах у детей? (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – задала риторический вопрос популярная ведущая.

В подписи к публикации Джиган рассказал о том, как себя чувствует. "Мне уже лучше, иду на поправку! Отвечаю за базар!" – оптимистично объявил артист. Об Оксане Самойловой он не сказал ни слова, а ведь ранее буквально заваливал свой "Инстаграм" видео и фото жены, признавался ей в любви и называл своей музой. Собственно, эти материалы и натолкнули общественность на мысль, что таким образом Джиган вымаливает прощение за что-то.

За идиллию с мужем Оксана Самойлова заплатила высокую цену. Ранее она признавалась в интервью, что муж никуда ее не отпускает одну. Что с подругами она больше не встречается. А уж о раздельном отпуске даже речи не идет. Оксана также отмечала, что Джиган ее страшно ревнует. "Был бы хоть малейший повод, он бы сразу убивал", – откровенничала как-то с поклонниками Самойлова. Отметим, что эти слова Оксаны буквально шокировали общественность.