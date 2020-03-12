Жена хочет лишить неадекватного рэпера Джигана родительских прав

Несколько дней назад рэпер Джиган напал на супругу. Насколько сильно пострадала Оксана Самойлова, пока не известно. Но она уже сообщила, что намерена развестись с музыкантом. К слову, в браке бизнесвумен и певец прожили восемь лет.
Напомним, на радостях после недавнего рождения сына рэпер Джиган ушел в загул и попал в реабилитационный центр. Кроме того, по слухам, Оксана Самойлова получила видеодоказательство измены мужа. Теперь артист вымаливает у жены прощение.
Ранее модель выложила в свой инстаграм-аккаунт снимок, на котором запечатлена с тремя дочками и сыном, лежащим в коляске. В подписи она написала, что рада, что у нее есть дети. В комментариях к посту отметились многие отечественные звезды.
Среди них оказались Вера Брежнева и Ольга Бузова. Они поддержали словом жену рэпера Джигана в сложной ситуации.
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