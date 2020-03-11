"Чья бы мычала!": Веру Брежневу разнесли за слова о Джигане

На протяжении недели общественность обсуждает семейные проблемы Джигана и Оксаны Самойловой, которые уже два месяца находятся в Майами. После рождения долгожданного наследника рэпер ушел в отрыв. Он с размахом отмечал появление сына на свет, не замечая, как счастье угасает.
Джиган проводил сомнительные прямые эфиры в инстаграм-аккаунте, матерился, просил дочь принести пиво, посещал стриптиз-клубы... Говорят, Оксана даже получила подтверждение измены мужа. Алкогольные вечеринки привели рэпера в элитный реабилитационный центр, где он избавляется от зависимости. Самойлова же считает дни до возвращения в Москву.
Новость о разладе в семье быстро облетела интернет. Подписчики решили поддержать Оксану в "Инстаграм". К ним присоединились звезды шоу-бизнеса. Телеведущая Ольга Бузова заверила, что все будет хорошо, а певица Назима уверена, что все пройдет.
В свою очередь Вера Брежнева написала: "Сохраните себя. Мысленная поддержка от всех нас!" Однако пользователи сообщили, что певица не может раздавать такие советы, поскольку является разлучницей. Очевидно, вспомнили слух десятилетней давности о том, что звезда увела из семьи своего нынешнего мужа Константина Меладзе.
"Вера, это Оксана Вам советы должна давать. Вам бы не советовать, а поучиться у нее", "Вера, ты увела мужа из семьи! Ты знаешь, что такое поддержка?", "Не боишься бумеранга? Спокойно спишь?", "Чья бы корова мычала!", "Тебе бы говорить", "Лучше бы молчала", – распекли Брежневу подписчики.
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