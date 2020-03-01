"Уже не помочь": натерпевшейся Муцениеце вынесли суровый вердикт после развода с Прилучным

Скандальная блогер Лена Миро высмеяла стихи Агаты Муцениеце, посвященные Павлу Прилучному. Блогер заявила, что шокирована отчаянной попыткой актрисы вернуть возлюбленного.
Миро убеждена в том, что актер избивал свою благоверную и в то, что изменял ей. Из-за этого мольбы Агаты не бросать ее удивительны вдвойне, считает светский обозреватель.
Блогер вынесла Муцениеце суровый вердикт. "Несмотря на то, что Прилучный мне откровенно неприятен, Агату мне совершенно не жалко. Муцениеце уже не помочь. Она выбирала, выбирает и, думаю, будет выбирать участь слишком терпеливой женщины", – резюмировала Миро.
Напомним, ранее Агата Муцениеце опубликовала в микроблоге стихотворение, которое сочинила сама. В строках женщина обещает бывшему супругу, что готова ждать момент, когда тот поймет свои ошибки.
"Ведь это страшно, потерять
Мы были, а теперь нас нету..
Но я упорно буду ждать.
Что ты постигнешь мудрость эту
Прошепчешь – любят вопреки
Прости меня..
И ты прости... (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – пишет актриса под фотографией. Несколько дней назад актриса уверяла, что не будет муссировать с своем блоге тему расставания.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Меня тошнит от стариков...
Кого еще тошнит от стариков?..
Россия
Проголосуем? Кто считает красивой Виталину Цымбалюк - Романовскую?
Хотел сына, а родилась дочь
Кто кем работает
Ими гордится страна. Кто самый красивый генерал в России?
Чё вы такие тупые а?
Младшие дети Аллы ее родные или это дети мужа?
Каким именем никогда не назвали бы сына?