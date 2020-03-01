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"Уже не помочь": натерпевшейся Муцениеце вынесли суровый вердикт после развода с Прилучным

Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Агата Муцениеце посвятила трогательные стихи Павлу Прилучному после того, как стало известно о разводе звездной пары. Слова артистки стали поводом для жесткой критики. 
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Скандальная блогер Лена Миро высмеяла стихи Агаты Муцениеце, посвященные Павлу Прилучному. Блогер заявила, что шокирована отчаянной попыткой актрисы вернуть возлюбленного.

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Павел Валерьевич Прилучный актер

 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

Миро убеждена в том, что актер избивал свою благоверную и в то, что изменял ей. Из-за этого мольбы Агаты не бросать ее удивительны вдвойне, считает светский обозреватель.

Блогер вынесла Муцениеце суровый вердикт. "Несмотря на то, что Прилучный мне откровенно неприятен, Агату мне совершенно не жалко. Муцениеце уже не помочь. Она выбирала, выбирает и, думаю, будет выбирать участь слишком терпеливой женщины", – резюмировала Миро.

Напомним, ранее Агата Муцениеце опубликовала в микроблоге стихотворение, которое сочинила сама. В строках женщина обещает бывшему супругу, что готова ждать момент, когда тот поймет свои ошибки. 

"Ведь это страшно, потерять

Мы были, а теперь нас нету..
Но я упорно буду ждать.
Что ты постигнешь мудрость эту
Прошепчешь – любят вопреки
Прости меня..
И ты прости...  (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – пишет актриса под фотографией. Несколько дней назад актриса уверяла, что не будет муссировать с своем блоге тему расставания.

1 марта 2020, 10:29
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Жена Прилучного поразила неподобающим видом

комментарии

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Терпила она, а он абъюзер! Невооруженным взглядом же все это видно! Такие как Агата терпят до тех пор пока не убъет! Будет терпеть унижения, побои, но развода не последует,уж слишком она его превозносит над собой. Он убил в ней даже любовь и уважение к себе, а она уже опустилась ниже плинтуса,в своей любви к нему.
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