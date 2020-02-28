"Какой-то сатанячий ад!": заподозренной в романе с Прилучным актрисе угрожают порчей и убийством

Ранее в любовницы Павла Прилучного записывали звезду многосерийной драмы "Сладкая жизнь" Лукерью Ильяшенко. Артисты вместе снимались в фильме "Призрак".
По словам Лукерьи, о ее якобы романе с Павлом заговорили после появления в Сети их совместного снимка. Интересно, что этот кадр опубликовал в Интернете сам актер, выложив его на своей странице в "Инстаграм".
Ильяшенко отмечает, что на том злополучном снимке не было ничего такого, что намекало бы на их нерабочие отношения – просто невинное селфи со съемочной площадки. Артистка добавила, что не виделась с Павлом Прилучным вне проекта.
"Это какой-то сатанячий ад! На следующий день после того, как он выложил фото, простите, такой говномес начался! Мне в личку писали какие-то невменяемые бабы: "Мы на тебя наведем порчу! Мы тебя убьем! Устроим темную в подворотне". Это просто сатанячий бред!" – восклицает Лукерья.
Ильяшенко жалеет, что отношения у ее коллег по цеху не сложились. Между тем артистка не видит в истории Прилучного и Муцениеце ничего необычного, по словам звезды сериалов, люди постоянно сходятся и расходятся. Тем временем Лукерья не теряет надежды, что Павел и Агата воссоединятся. "Я правда ни при чем тут, даже ни на йоту!" – цитирует знаменитость sobesednik.ru.
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