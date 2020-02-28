"Какой-то сатанячий ад!": заподозренной в романе с Прилучным актрисе угрожают порчей и убийством

После того, как звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный и его супруга Агата Муцениеце заявили о расставании, народ не перестает гадать, что за черная кошка пробежала между супругами. Поползли слухи, что причиной разлада в звездной семье стали измены Павла. Поговаривают, что артист не пропускал ни одной юбки.

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