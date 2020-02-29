"Любят вопреки": Муцениеце посвятила Прилучному трогательный стих после развода

Агата Муцениеце и Павел Прилучный решили расстаться спустя 8 лет брака. Женщина сочинила стихотворение о любви к бывшему мужу.



В минувший понедельник пара сделала официальные объявления в своих инстаграм-аккаунтах. Они заявили, что расстаются друзьями, однако это решение далось им нелегко.

В пятницу Агата Муцениеце опубликовала в микроблоге стихотворение, которое сочинила сама. В строках женщина обещает бывшему супругу, что готова ждать момент, когда тот поймет свои ошибки.

"Ведь это страшно, потерять

Мы были, а теперь нас нету..Но я упорно буду ждать.Что ты постигнешь мудрость этуПрошепчешь – любят вопрекиПрости меня..И ты прости... (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – пишет актриса под фотографией. Забавно, но несколько дней назад она уверяла, что не будет муссировать с своем блоге тему расставания. Однако, видимо, оно ей слишком сложно дается.

Напомним, что это не первое расставание артистов. К примеру, в 2018 году супруги делали перерыв в отношениях. В тот период Павла Прилучного уличили в измене, но Агата Муцениеце жестко пресекла все домыслы. Спустя полгода после этого инцидента стало известно, что актер поднял на жену руку, и супруги снова разошлись. В этот раз, похоже, все по-настоящему.