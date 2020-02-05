Ирина Отиева об исчезновении Ольги Бузовой после совместного выступления

Ирина Отиева рассказала, как живет после выхода на экраны скандального шоу Андрея Малахова, в котором артистку сняли в неприглядном виде скрытой камерой. Певице поступило предложение спеть с Ольгой Бузовой.



Ирина Отиева дала понять, что уже не в первый раз становится жертвой коварного Андрея Малахова. Она припомнила случай, когда с ней связались представители его программы с предложением устроить бенефис в честь ее 55-летия. "Я согласилась на съемку, ко мне должны были приехать друзья из Америки и Германии. В результате за пару дней до эфира совершенно случайно узнала, что телевизионщики вытащили волосы с расчески моей дочери. Хотели провести ДНК-тест и узнать, кто ее отец. Я была в шоке: отменила все съемки у Малахова", – сообщила певица.

Артистка призналась, что не ожидала такого от шоумена, с которым работала, по ее словам, 25 лет. "Можно было ко мне отнестись более нежно. Во всяком случае, я абсолютно точно не заслуживаю такого отношения к себе", – отметила исполнительница.

При этом Ирина Отиева все же отметила положительные моменты от резонансной программы. Ей очень польстила поддержка стилиста Джорджа Ровалса и художника Никаса Сафронова. А еще артистка отпустила комплимент музыкальному критику Сергею Соседову. "Он очень правильно все сказал. Говорит: "Куда ей возвращаться? С кем соревноваться? С Бузовой, что ли?" Сергей меня понял. Я ни с кем соревноваться не хочу", – отрезала певица.

И тут собеседник предложил Ирине Отиевой спеть с Ольгой Бузовой. Та отреагировала категорично. "Вы представляете, как это будет выглядеть: я и Бузова? Я же ее перепою вусмерть даже сейчас, в 61 год. Ее после этого просто не будет на сцене", – цитирует артистку "Собеседник".

Впрочем, исчезнуть готова и сама Ирина Отиева. Оскорбленная певица призналась, что хочет уехать из России. "Они меня доведут до такой точки, что я уеду и никогда сюда больше не вернусь", – пригрозила исполнительница, имея в виду Андрея Малахова, которому якобы больше руки не подаст, и прочих телевизионщиков, сниматься у которых она не желает. "На телевидении ноги моей больше не будет. Так унизить человека – это просто катастрофа для меня. Меня просто стерли в порошок!" – пожаловалась Ирина.

Артистка отметила, что в Сети ее жалеют, ждут выступлений. Однако на этот счет Отиева приняла определенное решение. Она заявила: "Я ушла из большого секса и из телевидения навсегда".