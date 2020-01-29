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Ирина Отиева объявила о болезни после выхода скандального шоу

Ирина Отиева. Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/www.globallookpress.com
В передаче Андрея Малахова "Прямой эфир" появился бывший любовник Ирины Отиевой. Он сообщил, что у певицы проблемы с алкоголем. На шоу показали и саму артистку, причем в весьма странном виде. Разразился скандал. Отиева прокомментировала шумиху.
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В студии программы "Прямой эфир" Андрей Малахов гости говорили о том, что Ирине Отиевой следует помочь найти в себе силы бороться с алкогольной зависимостью. В Сети поклонники написали певице добрые слова, не забыв пнуть представителей отечественного шоу-бизнеса, которые якобы не дают ей продемонстрировать все свои возможности.

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Поднялась такая шумиха, что Отиева, несмотря на годы молчания, выступила с официальным заявлением. Артистка обвинила команду Малахова в том, что ее снимали без разрешения. А свой вид (халат и небрежно убранные волосы) объяснила тем, что была больна.

"Я заболела, температура 38,3, в этот день ждала дочь и подругу (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Звонок в дверь, открываю, стоят два сотрудника Андрея Малахова с цветами. Я их узнала, пустила к себе, как добрая армянка, со всей Душой пригласила за стол, накормила, напоила. Если бы я знала, что это провокация, в жизни не сделала бы этого. Потому что все, что я говорила, было записано на скрытую камеру", – рассказала Ирина на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

Артистка возмущена сложившейся ситуацией: "Какая мерзость подлость и гадость. Больного человека в халате и ночной рубашке использовать как материал для своего журналистского хамства. Только потому, что этот человек Великодушен!"

Она не стала открещиваться от своих слов о коллегах. "Да, все, что вы слышали в программе – это мои слова. 10 лет назад я действительно была в депрессии, когда меня предали мои друзья и коллеги. Об этом периоде я и говорила! Но эти люди Извинились! И Молодцы! Молодцы! Молодцы!" – заключила исполнительница.

Энтузиасты предложили подать на Андрея Малахова в суд, но артистка отказалась. "Я воевать ни с кем не собираюсь! В суд на Малахова не подаю. Потому что это ниже моего достоинства", – уточнила Ирина Отиева.

Певица хочет, чтобы ее оставили в покое. "Это для меня никакой ни шанс вообще. Я настолько уже офонарела от этого грязного мира, что мне хочется просто абстрагироваться. И чтобы меня никто больше не трогал – мне не нужно ни цветов, ни интервью, вообще ничего. Отстаньте от меня! Дайте мне спокойно дожить мою благородную жизнь", – цитирует Отиеву сайт "Комсомольская правда". При этом Ирина поблагодарила поклонников за заботу, внимание и поддержку.

Автор: 29 января 2020, 10:46

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Начинала Отиева примерно в одно время с Долиной в джазе. Посмотрите, как выглядит Долина и как выглядит сейчас эта Отиева и почувствуйте разницу.
У Отиевой виноваты все вокруг кроме нее самой. Жалкое зрелище. Затхлый нафталин, когда то недурно пела.Теперь финита ля комеди.
Гость
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Никто не давал право так грубо вмешиваться в личную жизнь,и устроить из этого шоу это просто жестоко.Если и есть у Ирины проблемы то помощь нужно предложить корректно,не унижая человека.
Гость
Ответить
Этого сюсюкающего голубого кролика давно пора под асфальтоукладчик положить и прокатиться по его никчемному туловищу! Скотина и гниль!
Питторские выходки- это у них норма жизни.
Кролик вошёл в раж? Эксклюзивы, иногда, заканчиваются на кладбище!
Скотина- это комплимент!
А эксперты в студии ? Азиза- не просыхает. Постоянно поддатая. Старая актрисулька Мирошниченко- тоже " не любитель" жахнуть. Чёрная свиноматка Пьеро- тоже " хрюкнуть" любиn!
Все, такие, правильные...Трезвенники- халявщики банкетные.
Гость
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Отиевой - ПОЗОР! На человека не похожа, а раз отказывается, да еще и бузит, ну и пусть сваливается до дна, это ее выбор.
Гость
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Малахов действительно хотел помочь Отиевой, но на нет и суда нет! Он же помог в свое время Кати Семеновой, тоже была на дне, но вытащил же, благодаря его программе. Чего уж ей стыдиться то, что есть, то есть, все видели пропитую ее ..., чего из себя корчить, посмотрела бы со стороны, на кого стала похожа, кошмааааар, а туда же. Малахов - МОЛОДЕЦ! вытаскивает из <цензура>, а они еще морду воротят, позор таким отиевым. Была певица в свое время, да вся и вышла из-за своей пьянки.
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