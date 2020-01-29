Ирина Отиева объявила о болезни после выхода скандального шоу

В передаче Андрея Малахова "Прямой эфир" появился бывший любовник Ирины Отиевой. Он сообщил, что у певицы проблемы с алкоголем. На шоу показали и саму артистку, причем в весьма странном виде. Разразился скандал. Отиева прокомментировала шумиху.

В студии программы "Прямой эфир" Андрей Малахов гости говорили о том, что Ирине Отиевой следует помочь найти в себе силы бороться с алкогольной зависимостью. В Сети поклонники написали певице добрые слова, не забыв пнуть представителей отечественного шоу-бизнеса, которые якобы не дают ей продемонстрировать все свои возможности.

Поднялась такая шумиха, что Отиева, несмотря на годы молчания, выступила с официальным заявлением. Артистка обвинила команду Малахова в том, что ее снимали без разрешения. А свой вид (халат и небрежно убранные волосы) объяснила тем, что была больна.

"Я заболела, температура 38,3, в этот день ждала дочь и подругу (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Звонок в дверь, открываю, стоят два сотрудника Андрея Малахова с цветами. Я их узнала, пустила к себе, как добрая армянка, со всей Душой пригласила за стол, накормила, напоила. Если бы я знала, что это провокация, в жизни не сделала бы этого. Потому что все, что я говорила, было записано на скрытую камеру", – рассказала Ирина на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

Артистка возмущена сложившейся ситуацией: "Какая мерзость подлость и гадость. Больного человека в халате и ночной рубашке использовать как материал для своего журналистского хамства. Только потому, что этот человек Великодушен!"

Она не стала открещиваться от своих слов о коллегах. "Да, все, что вы слышали в программе – это мои слова. 10 лет назад я действительно была в депрессии, когда меня предали мои друзья и коллеги. Об этом периоде я и говорила! Но эти люди Извинились! И Молодцы! Молодцы! Молодцы!" – заключила исполнительница.

Энтузиасты предложили подать на Андрея Малахова в суд, но артистка отказалась. "Я воевать ни с кем не собираюсь! В суд на Малахова не подаю. Потому что это ниже моего достоинства", – уточнила Ирина Отиева.

Певица хочет, чтобы ее оставили в покое. "Это для меня никакой ни шанс вообще. Я настолько уже офонарела от этого грязного мира, что мне хочется просто абстрагироваться. И чтобы меня никто больше не трогал – мне не нужно ни цветов, ни интервью, вообще ничего. Отстаньте от меня! Дайте мне спокойно дожить мою благородную жизнь", – цитирует Отиеву сайт "Комсомольская правда". При этом Ирина поблагодарила поклонников за заботу, внимание и поддержку.