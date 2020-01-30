Преобразившаяся Ирина Отиева вызвала фурор после скандала с Малаховым

После долгих годов забвения журналисты вспомнили об Ирине Отиевой после резонансного выпуска шоу Андрея Малахова, в котором говорилось, будто у артистки алкогольная зависимость. Сама певица решила доказать, что выглядит прекрасно.

На передаче была показана и сама Ирина Отиева, сидящая на кухне за столом и рассуждающая о том, что невостребована и предана. Артистку снимали крайне странно, впоследствии она заявила, что съемка велась скрыто. Ирина встретила репортеров в халате и ночной сорочке, с небрежно убранными волосами.

Внешний вид некогда очень популярной певицы ошеломил фанатов. Многочисленные поклонники бросились на помощь артистке, у которой якобы проблемы с алкоголем. Они немедленно стали уверять Отиеву в своей любви, высказывали слова поддержки и озабоченности, призвали вернуться к творчеству.

Исполнительница решила положить конец всем слухам и двусмысленностям. Она обнародовала фото, на котором снята крупным планом. Ирина Отиева продемонстрировала лицо со следами косметики и ночнушку. "А вот она я накрашенная. И накрашенная красивая, и ненакрашенная. И ровно в той же (кстати говоря, любимой, у меня таких 2) ночной рубашке", – сообщила Отиева фанатам.

Снимок произвел фурор среди подписчиков певицы в "Инстаграм". Они рассыпались в комплиментах и пожеланиях поскорее увидеть Ирину живьем на концерте. "Друзья, моя жизнь – это Музыка! Все остальное для меня шелуха! Все, что могла – я сделала. Мое главное достояние – то, что я работала на одной сцене со Стиви Уандером, Рэй Чарльзом, Би Би Кингом, и еще со многими музыкантами. Спасибо за ваше внимание ко мне! Лишь Музыка во главе всего! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – заявила Ирина Отиева.