"Ужасно": Цымбалюк-Романовская о выставленном напоказ больном Джигарханяне

Виталина Цымбалюк-Романовская высказалась после выхода на экраны нового выпуска шоу "Пусть говорят", в котором показали ее бывшего мужа Армена Джигарханяна. Женщина поделилась своими неутешительными выводами.

В программе обсуждалась семейная посиделка Армена Джигарханяна и его бывшей жены Татьяны Власовой. Их навестил ее сын (и пасынок актера) Степан Джигарханян со своей избранницей Ольгой Мартыновой (напомним, что ранее она была замужем за певцом Вадимом Казаченко).

"У Оли был небольшой нервак перед знакомством. Я ее успокоил и сказал, что они нормальные, адекватные люди. То, что один из них мелькал на сцене и экране, не значит, что он из другой Вселенной. Общение на второй минуте после того, как он взял ее за руку, сошло на обычные человеческие отношения. И я этому очень рад", – поделился впечатлениями Степан.

Судя по улыбкам, одобрительным усмешкам и даже смеху в студии, зрители не смогли остаться равнодушными к видео, снятому Степаном, на котором он запечатлел Ольгу в момент мытья посуды. При этом его мать Татьяна Власова заботливо повязала ей фартук, чтобы она не испачкалась и не намокла.

Впрочем, не все оценили по достоинству запись. Так, Марк Розовский, покачав головой, заявил, что это чистая постановка. Судя по комментариям, с ним солидарны и многие пользователи Сети. Другие же и вовсе считают, что Армен Джигарханян и Татьяна Власова на самом деле не живут вместе. Свою точку зрения высказала экс-супруга легендарного артиста Виталина Цымбалюк-Романовская. "То, что Татьяна не живет с ним вместе, я убеждена. У нее нет никаких заслуг кроме того, что она жена Джигарханяна. Хозяйка она была плохая, ничего хорошего я об этом не слышала", – цитирует пианистку Starhit.

Более того, у себя на страничках в "Инстаграм" и "Фейсбук" Виталина опубликовала ряд комментариев зрителей, посмотревших шоу. По их мнению, Армен Джигарханян серьезно болен и даже не отдает себе отчета в том, где и с кем находится, и что происходит вокруг. "Дурдом какой-то, правильно Марк сказал, что это все постановка! Джигарханяна жалко – какая недостойная старость", – высказалась подписчица. "Да, ужасно", – согласилась с ней Виталина Цымбалюк-Романовская.

Впрочем, другие интернет-пользователи считают, что Армен Джигарханян выглядит на видео очень счастливым и вполне адекватным. Во время чаепития он захотел попробовать торт, но из-за сахарного диабета, которым тот страдает, ему нельзя сладкое. Тем не менее, Татьяна Власова пошла на уступки, дав ему пирожок с вишней. "Потом меня будут ругать", – заключила она.