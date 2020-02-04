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"Ужасно": Цымбалюк-Романовская о выставленном напоказ больном Джигарханяне

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Виталина Цымбалюк-Романовская высказалась после выхода на экраны нового выпуска шоу "Пусть говорят", в котором показали ее бывшего мужа Армена Джигарханяна. Женщина поделилась своими неутешительными выводами.
прочитано 887 раз

В программе обсуждалась семейная посиделка Армена Джигарханяна и его бывшей жены Татьяны Власовой. Их навестил ее сын (и пасынок актера) Степан Джигарханян со своей избранницей Ольгой Мартыновой (напомним, что ранее она была замужем за певцом Вадимом Казаченко).

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 Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

"У Оли был небольшой нервак перед знакомством. Я ее успокоил и сказал, что они нормальные, адекватные люди. То, что один из них мелькал на сцене и экране, не значит, что он из другой Вселенной. Общение на второй минуте после того, как он взял ее за руку, сошло на обычные человеческие отношения. И я этому очень рад", – поделился впечатлениями Степан.

Судя по улыбкам, одобрительным усмешкам и даже смеху в студии, зрители не смогли остаться равнодушными к видео, снятому Степаном, на котором он запечатлел Ольгу в момент мытья посуды. При этом его мать Татьяна Власова заботливо повязала ей фартук, чтобы она не испачкалась и не намокла.

Впрочем, не все оценили по достоинству запись. Так, Марк Розовский, покачав головой, заявил, что это чистая постановка. Судя по комментариям, с ним солидарны и многие пользователи Сети. Другие же и вовсе считают, что Армен Джигарханян и Татьяна Власова на самом деле не живут вместе. Свою точку зрения высказала экс-супруга легендарного артиста Виталина Цымбалюк-Романовская. "То, что Татьяна не живет с ним вместе, я убеждена. У нее нет никаких заслуг кроме того, что она жена Джигарханяна. Хозяйка она была плохая, ничего хорошего я об этом не слышала", – цитирует пианистку Starhit.

Более того, у себя на страничках в "Инстаграм" и "Фейсбук" Виталина опубликовала ряд комментариев зрителей, посмотревших шоу. По их мнению, Армен Джигарханян серьезно болен и даже не отдает себе отчета в том, где и с кем находится, и что происходит вокруг. "Дурдом какой-то, правильно Марк сказал, что это все постановка! Джигарханяна жалко – какая недостойная старость", – высказалась подписчица. "Да, ужасно", – согласилась с ней Виталина Цымбалюк-Романовская.

Впрочем, другие интернет-пользователи считают, что Армен Джигарханян выглядит на видео очень счастливым и вполне адекватным. Во время чаепития он захотел попробовать торт, но из-за сахарного диабета, которым тот страдает, ему нельзя сладкое. Тем не менее, Татьяна Власова пошла на уступки, дав ему пирожок с вишней. "Потом меня будут ругать", – заключила она.

Автор: 4 февраля 2020, 10:22
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Это не ужасно. Это старость, отягощённая стрессами из-за Цымбалюк. Отстань уже, ты, украинская бездарность. Мало того, что год бегала по судебным инстанциям с целью обжалования решения о разводе, так и теперь всё еще интересуется жизнью чужого человека. Вот вопрос интересный по обжалованию судебного решения. Вроде была оскорблена. А по судам бегала- разводиться не хотела. По-прежнему хотелось и должности, и статуса, и материального благополучия. Утёрлась после слов, стало быть.
Гость
Ответить
Степан, <цензура> ее в шею, неужели ты не видишь, что это все пиар, легкий заработок денег. Да и ты, не гнушаешься этим позором, прешься на экраны, деньги не пахнут, это точно! Попозорился часок, денежки в карман положил, а не в угольной шахте... С одного канала на другой, и ведь приглашают же, почему вы считаете, что нам интересна эта ПОМОЙКА?
Гость
Ответить
Депортировать эту <цензура> на ридну украину. Своих проституток хватает.
Гость
Ответить
Две прошмандовки, Цымба и эта Ольга, прилепилась к фамилии Казаченко
Гость
Ответить
Гость
Какая же чёрная и грязная душонка у Шакалины Цымбалюк!
Какой кошмарный замес-матёрая мошенница, брачная аферистка и при этом такая <цензура>...
И при этом такая г.н.и.д.а
Гость
Ответить
Какая же чёрная и грязная душонка у Шакалины Цымбалюк!
Какой кошмарный замес-матёрая мошенница, брачная аферистка и при этом такая <цензура>...
Гость
Ответить
Цимба, под шконку! воровка и лгунья, твой дом турма, буагагага
1

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