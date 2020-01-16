"Ему стыдно": Джигарханян под препаратами неожиданно заявился домой к Цымбалюк-Романовской

Киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская уже два с половиной года в разводе с актером Арменом Джигарханяном, но тема их отношений и имущественных вопросов волнует народ до сих пор. Ток-шоу на эти темы продолжают сниматься, а Виталина вынуждена давать и интервью и оправдываться.

Все помнят, как Армен Джигарханян на всю страну кричал о бывшей теперь жене: "Она вор, а не человек!" "Тут виной всему характер Армена Борисовича, состояние его здоровья… – вздохнула Виталина. – Потом, его же сразу изолировали. Не дали шанса поговорить. Он постоянно ходил с охранником, с медсестрой. Ему внушили некую информацию про меня. Я же читала его показания. То, что он говорил, было абсурдом, не имело никакого подтверждения. То есть это все было неправдой, абсолютно все!".

Ставшую роковой фразу про "вора" Цымбалюк-Романовская списала на состояние уважаемого артиста. "Однозначно! – уверена пианистка. – А зачем ему говорить на всю страну то, что не соответствует действительности, тем более о близком человеке? Если бы Армен Борисович был в своем обычном состоянии, он бы никогда не стал об этом разговаривать, тем более в больнице, перед камерами... Понимаю, что он нездоров, понимаю, что не отдает себе отчета в том, что говорит и где. И все равно он не должен был это говорить".

Виталина считает, что только ее любовь, забота и поддержка помогали Армену Борисовичу жить, творить, любить. "То, как я видела свою жизнь, – это абсолютное посвящение Армену Борисовичу. Я для него делала абсолютно все, даже то, чего мне не хотелось. С утра до вечера... Если бы меня не было с ним рядом десять лет назад, его давно бы уже не стало", – подчеркнула она.

Однако простить Джигарханяна и начать все сначала пианистка, кажется, не готова. "Кроме Армена Борисовича никто не виноват в этой ситуации. Во-первых, он поверил не тем людям, а во-вторых, вышел и публично сказал неправду", – отрезала Цымбалюк-Романовская.

Кстати, недавно Виталина виделась с бывшим мужем. "Приходил с охранником забрать свои вещи, – рассказала она в интервью "Миру новостей". – Со мной не общался. Он в пол смотрел. Или стыдно ему было, или был под воздействием каких-то медикаментов успокоительных. Мне так показалось. Он на себя был не похож по поведению".

Киевская пианистка под занавес отметила, что все судебные дела против нее закрыты, а обвинения сняты. "У меня было четыре проверки", – заверила артистка, рассказывая о своей честности.