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"Ему стыдно": Джигарханян под препаратами неожиданно заявился домой к Цымбалюк-Романовской

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская уже два с половиной года в разводе с актером Арменом Джигарханяном, но тема их отношений и имущественных вопросов волнует народ до сих пор. Ток-шоу на эти темы продолжают сниматься, а Виталина вынуждена давать и интервью и оправдываться.
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Все помнят, как Армен Джигарханян на всю страну кричал о бывшей теперь жене: "Она вор, а не человек!" "Тут виной всему характер Армена Борисовича, состояние его здоровья… – вздохнула Виталина. – Потом, его же сразу изолировали. Не дали шанса поговорить. Он постоянно ходил с охранником, с медсестрой. Ему внушили некую информацию про меня. Я же читала его показания. То, что он говорил, было абсурдом, не имело никакого подтверждения. То есть это все было неправдой, абсолютно все!".

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Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

 Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

Ставшую роковой фразу про "вора" Цымбалюк-Романовская списала на состояние уважаемого артиста. "Однозначно! – уверена пианистка. – А зачем ему говорить на всю страну то, что не соответствует действительности, тем более о близком человеке? Если бы Армен Борисович был в своем обычном состоянии, он бы никогда не стал об этом разговаривать, тем более в больнице, перед камерами... Понимаю, что он нездоров, понимаю, что не отдает себе отчета в том, что говорит и где. И все равно он не должен был это говорить".

Виталина считает, что только ее любовь, забота и поддержка помогали Армену Борисовичу жить, творить, любить. "То, как я видела свою жизнь, – это абсолютное посвящение Армену Борисовичу. Я для него делала абсолютно все, даже то, чего мне не хотелось. С утра до вечера... Если бы меня не было с ним рядом десять лет назад, его давно бы уже не стало", – подчеркнула она.

Однако простить Джигарханяна и начать все сначала пианистка, кажется, не готова. "Кроме Армена Борисовича никто не виноват в этой ситуации. Во-первых, он поверил не тем людям, а во-вторых, вышел и публично сказал неправду", – отрезала Цымбалюк-Романовская.

Кстати, недавно Виталина виделась с бывшим мужем. "Приходил с охранником забрать свои вещи, – рассказала она в интервью "Миру новостей". – Со мной не общался. Он в пол смотрел. Или стыдно ему было, или был под воздействием каких-то медикаментов успокоительных. Мне так показалось. Он на себя был не похож по поведению".

Киевская пианистка под занавес отметила, что все судебные дела против нее закрыты, а обвинения сняты. "У меня было четыре проверки", – заверила артистка, рассказывая о своей честности.

Автор: 16 января 2020, 14:31
ФОТОРЕПОРТАЖ

Цымбалюк-Романовская рыдает: Названа самая сексуальная пианистка

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Уже несколько дней Прохор Шаляпин отдыхает в Америке в дорогом отеле. В сети он выкладывает фото со звездами и на крыше у бассейна. Кто сопровождает его на отдыхе, непонятно. Однако на съемке обстановки номера видна женская одежда в шкафу.

Тем временем бывшая избранница певца Виталина Цымбалюк-Романовская развлекается на катке в коротком платье и чулках, где успела повертеться у шеста.
Гость
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Тварюга! Достала. По пьяни зачатый головастик. Кроме, как лизать старую мошонку и делать минет- ни на что не способна.
Гость
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Ты уж определись или никого не узнает и лежит дома, или приходил к тебе за вещами. Где правда или хотя бы полуправда между пятью последними статьями о тебе любимой?
Гость
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Когда же эта мразь перестанет пиариться на честном имени Армена? Или уж посадите ее или уберите с наших российских глаз долой эту аферюгу!!! ДОСТАЛА!!! Дайте нам забыть о ней навсегда!!!
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