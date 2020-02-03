Выставивший из квартиры жену и дочь Андрей Аршавин на пороге третьего брака

Футболист Андрей Аршавин известен не только своими успехами в спорте, но и громкими скандалами вокруг его личной жизни. За плечами звезды спорта два развалившихся брака, которые закончились серьезными ссорами.

Недавно стало известно о том, что тренер молодежки "Зенита" попросил бывшую супругу Алису Кузьмину покинуть его квартиру, в которой она проживала с их общей дочерью Есенией и еще двумя детьми от предыдущего брака. Женщина с наследниками находилась там на протяжении двух лет после развода с Аршавиным.

Недавно финалист "Битвы экстрасенсов" Александр Кинжинов отметил, что не поддерживает поведение футболиста. Тем не менее, ясновидящий заявил, что в скором будущем Аршавина ждет третья свадьба.

"Андрей, конечно, не лучший семьянин, его бывшие возлюбленные не раз об этом говорили публично, однако я увидел точно, что со временем он остепенится и будет вести более размеренный образ жизни, а ориентировочно через два года вступит в брак с русской девушкой, в котором у них родится сын, и это будет уже навсегда", – утверждает Кинжинов.

Напомним, Алиса стала второй супругой футболиста. Первой является телеведущая Юлия Барановская. Они прожили вместе девять лет. За это время девушка подарила Аршавину трех наследников – сыновей Артема и Арсения и дочку Яну.