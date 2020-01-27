"Писали всем друзьям": Барановская сбежала из России вместе с детьми от Аршавина

В начале января телезвезда неожиданно пропала и прекратила вести социальные сети. Вместе с ней исчезли и все трое детей, которых она родила от знаменитого футболиста.

Лишь 27 января Юлия Барановская прервала молчание и рассказала в своем инстаграм-аккаунте о том, где находилась семья все это время. Интригующую историю 34-летняя ведущая разместила под фотографией, на которой вместе с ней присутствовали дети.

Примечательно, что Барановская решила запечатлеть себя без косметики. Тем не менее, у поклонников такая откровенность вызвала одобрение: телезвезда выглядела "свежей" и отдохнувшей. Кроме того, естественный облик знаменитости позволил оценить ее сходство с наследниками. Наблюдатели отметили, что ее сыновья – Артем и Арсений – растут похожими на отца, а дочь Яна больше переняла от матери.

Юлия Барановская дала понять, что все 26 дней отсутствия в Сети провела в отпуске. В это время она решила не пользоваться социальными сетями. Ведущая решила устроить интерактив и предложила подписчикам угадать, какие страны посетила семья.

"26 дней только мы вчетвером, восемь чемоданов, никаких социальных сетей и четыре страны. Кто догадается, где мы были?" – написала Юлия.

Поклонники сразу же засыпали звезду догадками. Одни утверждали, что знаменитость сбежала из России в Индонезию, другие же говорили об Африке и Азии. Некоторое время спустя Барановская опубликовала видеозапись, где автор ролика запечатлел ее на фоне живописного водопада. В описании к публикации она написала правильный ответ.

"Правильные ответы были. Итак, мы путешествовали с детьми по Южной Америке, да, действительно, две недели были в круизе с множеством остановок, остальное время передвигались самостоятельно. В итоге, 4 страны: Чили – Уругвай – Бразилия – Аргентина. Спасибо всем, кто за нас переживал. Когда мы пропали, я знаю, что вы писали всем моим друзьям. Спасибо за ваше внимание", – поблагодарила фанатов Юлия Барановская.