Любовник отказался спать с бывшей женой Аршавина

Шумиха вокруг Алисы Казьминой, которую выгоняет из дома бывший муж Андрей Аршавин, не утихает. Ситуация обрастает новыми подробностями, которые распространил ее новый возлюбленный.

Мужчина решил выступить в защиту Алисы Казьминой, когда на нее обрушился шквал критики со стороны пользователей Сети. Дескать, настиг бумеранг (вероятно, речь идет о том, что ради нее Андрей Аршавин бросил Юлию Барановскую с тремя детьми). Избранник знойной брюнетки пояснил, что все видят ситуацию под другим углом.

"Вчерашний пост письма большая часть нашего доброго населения немного неправильно поняла. Ни один уважающий себя мужчина не собирается здесь не просто жить, а даже оставаться ночевать или заезжать днем", – заявил он, фактически отказавшись спать с Казьминой в квартире, где та жила после расставания с мужем.

Выяснилось, что новый избранник Алисы встречался с ее экс-супругом. "Несмотря на то, как они договорились между собой (по крайней мере, при мне Андрей кричал "это уже не мой дом, и я сюда не вернусь" (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Но это не важно. Важна бумага, которую Алиса получила вчера", – сообщил любовник Казьминой.

Мужчина не сдержал праведного гнева. "Я много видел за 53 года разводов с детьми. Но чтобы бабушка и папа написали требование на выселение детей, как гастарбайтеров, бомжей, собак… Не позвонить. От трусости и полного равнодушия, жажды расплаты и жадности, спрятавшись под мамину юбку, выселять детей на улицу… Да хоть 100 домов у нее или у нас будь. Он со своей дочерью не может так поступать. Еще хуже – не со своим детьми, за которых он взял ответственность, забрал у другого папы, девочка его папой называла", – написал жених Алисы Казьминой на ее странице в "Инстаграм".

В заключение он предположил, что Андрей Аршавин обижен на бывшую жену. "Наверное, что не приползла, что за измены по голове не гладила..." – отметил мужчина.

Аршавин молчит. Зато высказалась его мать, которой и принадлежат апартаменты. "Это не Ваше дело, это наше семейное дело. И судить Вы не имеете права. Я поступаю точно так, как поступила она. Это адекватная мера на ее поступки", – цитирует Татьяну Аршавину Пятый канал.