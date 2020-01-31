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Любовник отказался спать с бывшей женой Аршавина

Алиса и Андрей Аршавины. Фото: instagram.com/alisiaarshavina
Шумиха вокруг Алисы Казьминой, которую выгоняет из дома бывший муж Андрей Аршавин, не утихает. Ситуация обрастает новыми подробностями, которые распространил ее новый возлюбленный.
прочитано 2275 раз

Мужчина решил выступить в защиту Алисы Казьминой, когда на нее обрушился шквал критики со стороны пользователей Сети. Дескать, настиг бумеранг (вероятно, речь идет о том, что ради нее Андрей Аршавин бросил Юлию Барановскую с тремя детьми). Избранник знойной брюнетки пояснил, что все видят ситуацию под другим углом.

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"Вчерашний пост письма большая часть нашего доброго населения немного неправильно поняла. Ни один уважающий себя мужчина не собирается здесь не просто жить, а даже оставаться ночевать или заезжать днем", – заявил он, фактически отказавшись спать с Казьминой в квартире, где та жила после расставания с мужем.

Выяснилось, что новый избранник Алисы встречался с ее экс-супругом. "Несмотря на то, как они договорились между собой (по крайней мере, при мне Андрей кричал "это уже не мой дом, и я сюда не вернусь" (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Но это не важно. Важна бумага, которую Алиса получила вчера", – сообщил любовник Казьминой.

Мужчина не сдержал праведного гнева. "Я много видел за 53 года разводов с детьми. Но чтобы бабушка и папа написали требование на выселение детей, как гастарбайтеров, бомжей, собак… Не позвонить. От трусости и полного равнодушия, жажды расплаты и жадности, спрятавшись под мамину юбку, выселять детей на улицу… Да хоть 100 домов у нее или у нас будь. Он со своей дочерью не может так поступать. Еще хуже – не со своим детьми, за которых он взял ответственность, забрал у другого папы, девочка его папой называла", – написал жених Алисы Казьминой на ее странице в "Инстаграм".

В заключение он предположил, что Андрей Аршавин обижен на бывшую жену. "Наверное, что не приползла, что за измены по голове не гладила..." – отметил мужчина.

Аршавин молчит. Зато высказалась его мать, которой и принадлежат апартаменты. "Это не Ваше дело, это наше семейное дело. И судить Вы не имеете права. Я поступаю точно так, как поступила она. Это адекватная мера на ее поступки", – цитирует Татьяну Аршавину Пятый канал.

Автор: 31 января 2020, 10:43

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ухажер, конечно, тот еще кадр, да вообще все хороши, но самая здесь красава - это матушка Аршавина. Воспитала какое-то ... г.
TOMOC
Ответить
квартирный вопрос их испортил. ждем мордобоя бывшая теща против алисы, <цензура> золотой молодежи азербайджана
Гость
Ответить
О, ещё один клоун нарисовался... Так обеспечь её жильём с детьми. Видимо, разница есть, раз алчная Казьмина вцепилась в ту квартиру. И бабка такая же недалекая как сынок. Останется на старость лет одна со своим никчёмным Андрюшей. Потом будет ныть, что внукам не нужна.
Галина Галочкина
Ответить
Новый любовничек уже и интервью дает (полное ЧМО). Расчитывал пожить в аршавинской квартирке, НО, облом вышел. Бедная Алиса - придется искать другого...
Гость
Ответить
Сейчас нового ухажёра её дочки будут называть папой, пусть он радуется и обеспечит жильём!!!
Гость
Ответить
Новый вазлюбленный , возьми к себе в дом Алису со всем ее выводком. У Аршавина есть еще трое детей от миссис Юлии.
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