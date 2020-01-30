Андрей Аршавин гонит в шею бывшую жену с тремя детьми

Почти два года прошло после резонансного развода Андрея Аршавина и Алисы Казьминой. Все это время женщина вместе с их общей дочерью Есенией и двумя детьми от предыдущего брака проживала в апартаментах футболиста. Однако сейчас Алиса получила официальный документ – требование о срочном выселении.
В бумаге говорится, что до 1 марта она должна покинуть квартиру, так как жилье принадлежит ее бывшей свекрови Татьяне Ивановне Аршавиной. В документе указана причина: женщина с детьми занимают помещение без каких-либо оснований.
"Подарок на день рождения дочки от папы и бабушки", – не без иронии прокомментировала уведомление Алиса Казьмина, опубликовав фото документа на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Отметим, что 11 февраля Есении исполнится три года.
Одной публикацией расстроенная Алиса не ограничилась. Она выложила снимок, на котором девочки в верхней одежде сидят на корточках возле двери. "На улице дети тоже живут при живых и обеспеченных папах. Спасибо тебе за счастливое детство. Готовимся на выход, папа", – с издевкой написала Казьмина.
Поклонники неоднозначно отреагировали на ситуацию. Одних возмутило решение Андрея Аршавина выселить из дома собственную дочь. Другие резонно заметили, что футболист давно развелся, а Алиса заявила о новых отношениях, потому могла бы вместе с детьми переехать к тому мужчине. Некоторые пользователи напомнили, что у старших детей тоже есть отец.
Юридически подкованные граждане подчеркнули: если Есения прописана в этой квартире, ее нельзя выгнать, и посоветовали Алисе обратиться к адвокату. Однако та ответила, что у девочки до сих пор нет прописки. Через несколько часов после разразившегося скандала Казьмина удалила эти фото, однако в распоряжении сайта "Комсомольская правда" остались обе публикации.
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