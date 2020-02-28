Причиной развода Прилучного и Муцениеце стал нерожденный ребенок

"В карте Агаты четко виден эпизод раскола отношения в возрасте 31-32 года. Этого кризиса можно было бы избежать, если бы в прошлом году пара решилась на рождение ребенка. Этого не произошло, и из-за своей амбициозности девушка решила покончить с личной жизнью и попробовать раскрыться творчески, – пояснил Шимко. – Надо сказать, что заход в свое предназначение у нее как раз и начинается с тридцати двух полных лет, то есть в следующем году. Но прежде, чем начать развиваться в этом направлении, ей нужно было избавиться от балласта в виде собственного мужа. И неважно какая там была совместимость, потенциал ее даты предполагает, что рост начнется после завершения этих отношений". При этом, новый пик личной жизни у Муцениеце не за горами, уверен нумеролог. По его словам, Агату ждет союз по любви.

"Павел – гораздо более талантливый и удачливый, чем его супруга, - заявил Шимко. – В судьбе актера также есть близкая точка начала новых отношений, и я так подозреваю, что уже довольно скоро мы услышим о его новой пассии. Прилучный заходит в очень хороший союз! Это будет большая любовь. Так что, для обоих в данной паре раскол произошел очень вовремя".

Интересно, что эксперт назвал Агату "ограничителем" Павла по всем бытовым фронтам. И главный нумерологический секрет – жена блокировала ему… деньги! С другой женщиной Павел Прилучный станет более обеспеченным и удачливым в профессии человеком.