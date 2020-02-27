Муцениеце впала в глубокую депрессию после расставания с Прилучным

Мысли о разводе Агату Муцениеце не настигают разве что на работе. Актриса была на съемках допоздна, о чем рассказала поклонникам. В ее инстаграм-аккаунте теперь все как у среднестатистической девушки после расставания с любимым – фотографии и подписи, от которых веет грустью.
В "Сторис" девушка выложила видео о том, как она проводит время в ожидании съемок. Фоном играет песня Jony "Комета", а Муцениеце подпевает: "То как зверь она завоет, то заплачет как дитя..."
О решении Агаты и Павла разойтись стало известно недавно. Актриса подала на развод в минувшие праздники. Муцениеце рассказала, что агент отговаривал, но ей не терпелось поделиться новостью с поклонниками. Она добавила, что чувствует свою вину за разрыв отношений.
Прилучный тоже сообщил подписчикам о расставании с женой. В своем инстаграм-аккаунте Павел отметил, что они с Агатой останутся друзьями. Напомним, что у супругов двое детей – семилетний Тимофей и трехлетняя Мия.
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