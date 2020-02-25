Павел Прилучный сбежал с ребенком после заявления о разводе

Актер показал в соцсетях, как они проводят время с семилетним наследником. Артист рассказал, что они пришли "в одно местечко", где будут изучать полеты. По словам Павла Прилучного, это сложно, но интересно.
Осмотрев самолеты, мальчик заявил, что он в восторге. Однако Тимофей разочаровался тем, что его знаменитый отец не полетит за штурвалом, а управлять воздушным судном будет опытный пилот. Затем Павел Прилучный показал, что одет на съемках в военную форму, сообщает сайт "Комсомольская правда".
Напомним, ранее Павел Прилучный и Агата Муцениеце шокировали россиян официальным заявлением о разводе. По словам актера, их красивая история любви должна остаться красивой, и для этого нужно ее вовремя остановить.
Как писали "Дни.ру", слухи о разводе Павла Прилучного с супругой ходят давно. Однако звездная пара все отрицала. Они познакомились во время работы над сериалом "Закрытая школа". Церемония бракосочетания состоялась 19 июля 2011 года. У пары есть двое детей: семилетний сын Тимофей и трехлетняя дочь Мия.
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