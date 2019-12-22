"Девка легла под старика": жену Дмитрия Диброва жестко приложили за брак ради выгоды

Скандальный блогер Лена Миро раскритиковала 60-летнего Дмитрия Диброва и его 30-летнюю супругу Полину. Она уверена, что девушка вышла замуж за телеведущего не по любви.

Шоумен приударил за возлюбленной, когда ей было всего 17 лет. А поженились они сразу после того, как Дмитрий Дибров развелся с третьей супругой Александрой. Сегодня с новой избранницей они воспитывают трех сыновей.

Блогер считает, что шоумен на фоне цветущей модели выглядит очень старым и даже назвала его бабушкой. Она уверена, что Дмитрий Дибров делает процедуры по омоложению. "Это старый хиппующий дед, вусмерть обколотый филлерами. Его обмякшее, женоподобное лицо лично мне говорит о низком содержании тестостерона в организме", – резко заявила Миро.

При этом она добавила, что брак с телеведущим позволяет Полине не работать, не убирать дом и "таскать свои пальчики на маникюр", не задумываясь о деньгах. Миро заявила, что "девка легла под старика" и получила за это жизнь с удобствами. Однако, по мнению светского обозревателя, это того не стоило.

Лена Миро заявила, что тратить свою молодость на все это глупо. Блогер порассуждала, что жена Дмитрия Диброва получила взамен. "Крышу над головой, пусть и с обстановкой – получше, чем у большинства россиян? Машинку, пусть даже хорошую? Возможность не вставать в семь утра и не тащиться на работу? Дизайнерские тряпочки? Сумочки с лейблами?", – высказалась она.

"Не густо как-то, особенно если есть понимание, что жизнь – одна", - резюмировала Миро свой критический выпад в сторону Дмитрия Диброва с Полиной блогер.