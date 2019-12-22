"Девка легла под старика": жену Дмитрия Диброва жестко приложили за брак ради выгоды

Шоумен приударил за возлюбленной, когда ей было всего 17 лет. А поженились они сразу после того, как Дмитрий Дибров развелся с третьей супругой Александрой. Сегодня с новой избранницей они воспитывают трех сыновей.
Блогер считает, что шоумен на фоне цветущей модели выглядит очень старым и даже назвала его бабушкой. Она уверена, что Дмитрий Дибров делает процедуры по омоложению. "Это старый хиппующий дед, вусмерть обколотый филлерами. Его обмякшее, женоподобное лицо лично мне говорит о низком содержании тестостерона в организме", – резко заявила Миро.
При этом она добавила, что брак с телеведущим позволяет Полине не работать, не убирать дом и "таскать свои пальчики на маникюр", не задумываясь о деньгах. Миро заявила, что "девка легла под старика" и получила за это жизнь с удобствами. Однако, по мнению светского обозревателя, это того не стоило.
Лена Миро заявила, что тратить свою молодость на все это глупо. Блогер порассуждала, что жена Дмитрия Диброва получила взамен. "Крышу над головой, пусть и с обстановкой – получше, чем у большинства россиян? Машинку, пусть даже хорошую? Возможность не вставать в семь утра и не тащиться на работу? Дизайнерские тряпочки? Сумочки с лейблами?", – высказалась она.
"Не густо как-то, особенно если есть понимание, что жизнь – одна", - резюмировала Миро свой критический выпад в сторону Дмитрия Диброва с Полиной блогер.
Популярные темы форума
Отморозок, я тебя ХОЧУ!!!
Мама одевается как подросток
Покойница, это ты здесь воду мутишь про работу бабкой?
Моя девушка не дотягивает до оргазма.
Сейчас сказка "Морозка ,типаж Настеньки не модно"не модно
Работающая женщина или содержанка?
Кто есть кто.
Горькая сперма
Простите меня.
Впервые, а как было у Вас?