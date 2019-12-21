"Сдохнет накануне твоего климакса": молодой жене обколотого Диброва крепко досталось

Жена телеведущего Дмитрия Диброва, Полина, стала объектом для критики. Молодая женщина сделала ошибочный выбор.

Полина Диброва привлекла внимание к своей персоне, опубликовав в соцсетях, фото любимого мужа. На снимке знаменитый ведущий выглядит намного моложе своих лет.

По мнению скандального блогера Лены Миро, избранница Дмитрия Диброва использовала ретушь, чтобы сделать любимого привлекательнее. Дескать, в реальной жизни звезда выглядит намного хуже.

"Это – дед, старый хиппующий дед, вусмерть обколотый филлерами. Его обмякшее, женоподобное лицо лично мне говорит о низком содержании тестостерона в организме. Неудивительно: Диброву – 60. Его жене Полине – 30", – высказалась обозревательница.

После Лена отметила, что Полине это брак кажется выгодным, так как она избавлена от необходимости вести домашнее хозяйство, думать о деньгах, зарабатывать их, а также получила крышу над головой со всеми удобствами и дорогую машину. На самом деле, по мнению Миро, жена Дмитрия Диброва просчиталась.

"Не густо как-то, особенно если есть понимание, что жизнь - одна, и потратить свою одну единственную, драгоценную-предрагоценную молодость на дедушку, который еще лет 15 пропердит, а потом сдохнет накануне твоего климакса – это как-то глупо, на мой взгляд", – крепко приложила молодую женщину обозревательница в личном ЖЖ.