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"Сдохнет накануне твоего климакса": молодой жене обколотого Диброва крепко досталось

Дмитрий и Полина Дибровы. Фото: www.globallookpress.com.
Жена телеведущего Дмитрия Диброва, Полина, стала объектом для критики. Молодая женщина сделала ошибочный выбор.
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Полина Диброва привлекла внимание к своей персоне, опубликовав в соцсетях, фото любимого мужа. На снимке знаменитый ведущий выглядит намного моложе своих лет.

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Дмитрий Александрович Дибров шоумен, музыкант, телеведущий

По мнению скандального блогера Лены Миро, избранница Дмитрия Диброва использовала ретушь, чтобы сделать любимого привлекательнее. Дескать, в реальной жизни звезда выглядит намного хуже.

"Это – дед, старый хиппующий дед, вусмерть обколотый филлерами. Его обмякшее, женоподобное лицо лично мне говорит о низком содержании тестостерона в организме. Неудивительно: Диброву – 60. Его жене Полине – 30", – высказалась обозревательница.

После Лена отметила, что Полине это брак кажется выгодным, так как она избавлена от необходимости вести домашнее хозяйство, думать о деньгах, зарабатывать их, а также получила крышу над головой со всеми удобствами и дорогую машину. На самом деле, по мнению Миро, жена Дмитрия Диброва просчиталась.

"Не густо как-то, особенно если есть понимание, что жизнь - одна, и потратить свою одну единственную, драгоценную-предрагоценную молодость на дедушку, который еще лет 15 пропердит, а потом сдохнет накануне твоего климакса – это как-то глупо, на мой взгляд", – крепко приложила молодую женщину обозревательница в личном ЖЖ.

21 декабря 2019, 20:09
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дети Диброва дебютировали на подиуме

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