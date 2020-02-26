На кладбище запретили устанавливать памятник Началовой

Родители певицы, конечно, думают над установкой монумента. Возможно, уже готов эскиз. Однако ввиду погодных условий ставить что-то тяжелое на могиле сейчас нельзя. Мерзлая почва, влажность и перепады температуры не позволяют приступить к монтажным работам зимой – памятник может повести.
К тому же в регламенте работы Троекуровского кладбища есть пункт, запрещающий возводить любые капитальные монументы с ноября по март. Такова строительная норма.
Вообще считается, что со дня похорон лучше подождать два года, чтобы земля осела. Если погребение проходило зимой, и могилу засыпали крупными мерзлыми комками, то установленный раньше срока памятник покосится.
Впрочем, гранитные, мраморные и бронзовые изваяния усопшему не очень-то нужны. Его душе требуются молитвы и добрая память живых.
Напомним, что Юлия Началова умерла в больнице из-за остановки сердца, вызванной обширным абсцессом. У 38-летней артистки обнаружился целый букет болезней: подагра, диабет и общий сбой в организме, вызванный анорексией. В последний путь певицу провожали близкие, друзья, коллеги и поклонники.
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