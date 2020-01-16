Признали святой: Сафронов получил официальный заказ на написание иконы с ликом Началовой

16 марта исполнится год со дня смерти Юлии Началовой. Многочисленные поклонники певицы надеются, что к этому времени решится не только вопрос с присвоением ей звания заслуженной артистки России, но с причислением ее к лику святых. Приготовления идут полным ходом.

Знаменитому художнику Никасу Сафронову заказали икону с ликом скончавшейся в прошлом году певицы. Живописцу предложили за работу внушительную сумму.

"Один олигарх, большой поклонник Началовой, зная о том, что я пишу иконы, официально заказал мне образ с Юлей, – рассказал Никас "Дни.ру". – По его задумке певица должна стоять рядом​ со Святой Анной и Святой Марией. Я, конечно, слышал, что некоторые фанаты считают Юлю святой и даже предлагали канонизировать ее, но не воспринимал это серьезно, считал это раздутым журналистами скандалом".

"Олигарх пояснил, что Юля была православной девушкой и очень светлым человеком. Настолько добрым и безобидным, что многие на самом деле считают ее святой, мученицей, – продолжил художник. – Заказчик обратился именно ко мне, поскольку я учился иконописи в Загорске (ныне это Сергиев Посад. – Прим. ред.). Пишу иконы, освящаю их, дарю священнослужителям или очень близким друзьям. Можно сказать, что мои иконы уже в какой-то степени стали частью православной и духовной истории нашей страны – они находятся в церквях, монастырях. Я не очень люблю афишировать это, потому что к иконописи у меня особое, трепетное отношение. У меня есть и семейные иконы. Например, я изобразил свою маму в виде Святой Анны для частной часовни, рядом с которой она похоронена. Ее ведь и звали Аней. Мы не знаем, как на самом деле выглядела Святая Анна, и я позволил себе использовать прообраз мамы, так как у нее было тонкое библейское лицо, тонкий нос, правильные черты".

Сафронов уже сделал первые наброски, но пока без изображения святых вокруг. Он все-таки спросит благословение на написание иконы у своего духовника и узнает мнение миллионной армии почитателей Юлии Началовой.