"Юля – заслуженная!": Азиза потребовала немедленно дать звание Началовой

По всей стране продолжается грандиозный флешмоб "Юля – заслуженная!". Тысячи поклонников покойной певицы надеются, что будут услышаны президентом Владимром Путиным и он вскоре подпишет указ о присвоении Началовой почетного звания посмертно. Не осталась в стороне и Азиза. Она первой из знаменитостей поддержала инициативу и надеется, что ее примеру последуют другие звезды.

Певица считает, что Юлия как никто другой достойна носить высокое звание "Заслуженная артистка Российской Федерации". Проживи Началова чуть дольше, наверняка стала бы и "Народной", а может, и Героем России... Но у жизни были свои планы.

При этом сама Азиза никаких званий и титулов не имеет, но считает, что Началова достойна, как никто другой. И это выглядит очень благородно с ее стороны. Ведь даже кума Юлии Лариса Долина в этом благородном флешмобе не поучаствовала, пояснив: "Поддерживаю ли я эту идею? Не знаю, это очень непростой вопрос". А тут посторонний человек так озаботился, поддержал...

Пресс-секретарь Началовой Анна Исаева зваметила, что участие во флешмобе – дело добровольное. "Никто никого не заставляет. Если есть желание у человека, он обязательно примет участие. Могу сказать, что родители Юли активно следят за ходом акции. Они тронуты до глубины души, что люди с такой любовью относятся к памяти их дочери", – заявила она. И сама одной из первых стала выступать за присвоение певице почетного звания.

Напомним, Юлия Началова ушла из жизни 16 марта 2019 года. Причиной смерти стала остановка сердца в результате обширного заражения крови и отказа внутренних органов. Певице было 38 лет. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Почти сразу тысячи поклонников стали через разные инстанции просить, чтобы именем Началовой была названа одна из улиц или какой-нибудь парк Москвы, или музыкальная школа в Воронеже.