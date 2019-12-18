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"Юля – заслуженная!": Азиза потребовала немедленно дать звание Началовой

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
По всей стране продолжается грандиозный флешмоб "Юля – заслуженная!". Тысячи поклонников покойной певицы надеются, что будут услышаны президентом Владимром Путиным и он вскоре подпишет указ о присвоении Началовой почетного звания посмертно. Не осталась в стороне и Азиза. Она первой из знаменитостей поддержала инициативу и надеется, что ее примеру последуют другие звезды.
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Певица считает, что Юлия как никто другой достойна носить высокое звание "Заслуженная артистка Российской Федерации". Проживи Началова чуть дольше, наверняка стала бы и "Народной", а может, и Героем России... Но у жизни были свои планы.

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Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

При этом сама Азиза никаких званий и титулов не имеет, но считает, что Началова достойна, как никто другой. И это выглядит очень благородно с ее стороны. Ведь даже кума Юлии Лариса Долина в этом благородном флешмобе не поучаствовала, пояснив: "Поддерживаю ли я эту идею? Не знаю, это очень непростой вопрос". А тут посторонний человек так озаботился, поддержал...

Пресс-секретарь Началовой Анна Исаева зваметила, что участие во флешмобе – дело добровольное. "Никто никого не заставляет. Если есть желание у человека, он обязательно примет участие. Могу сказать, что родители Юли активно следят за ходом акции. Они тронуты до глубины души, что люди с такой любовью относятся к памяти их дочери", – заявила она. И сама одной из первых стала выступать за присвоение певице почетного звания.

Фото: личный архив

Напомним, Юлия Началова ушла из жизни 16 марта 2019 года. Причиной смерти стала остановка сердца в результате обширного заражения крови и отказа внутренних органов. Певице было 38 лет. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Почти сразу тысячи поклонников стали через разные инстанции просить, чтобы именем Началовой была названа одна из улиц или какой-нибудь парк Москвы, или музыкальная школа в Воронеже.

Автор: 18 декабря 2019, 13:57
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Бедная Юля: могила Началовой утонула

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Исаева! Не надо пургу гнать! Звания мертвым не нужны, а нужны поминальные молитвы! А Азиза вообще бы заткнулвсь, после убийства Цоя, где она была замешана, 15 лет было не слышно и не видно, теперь объявилась в ряду надоевших уже старух!
Гость
Ответить
Конкретику хотелось бы. За что давать это звание? Большинство не в курсе.
Гость
Ответить
Известно, чем занимаются коты, когда им делать нечего.
Эти животные и были родоначальниками подобных флешмобов.
Гость
Ответить
Человек умер. Оставьте уже его в покое.
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