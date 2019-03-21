Прощание с Юлией Началовой в Москве

Сегодня, 21 марта, проходят прощание и похороны 38-летней Юлии Началовой. В последний путь артистку провожают близкие, коллеги и поклонники. Народ сражен наповал такой ранней смертью популярной певицы.
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