"Минимум миллион долларов в год": на что Киркоров тратит бешеные суммы

Артист всегда славился своей любовью к одежде, однако нельзя было подумать, что мужчина не может контролировать себя в покупках. Стилист Филиппа Киркорова рассказал, сколько артист тратит на гардероб.

Экстравагантные наряды певца уже стали своеобразной нормой – сложно представить Филиппа Бедросовича в обычных джинсах и неброской толстовке. Однако мало кто мог оценить масштабы бедствия: поп-король российской сцены спускает баснословные суммы на новую одежу. Личный стилист исполнителя признался, что Киркоров тратит минимум миллион долларов в год, чтобы закупить все необходимое.

Арсен Айрапетов рассказал, что у артиста есть несколько гардеробных. В одной из них – актуальные модели, а в двух других – старые. "В одной собраны коллекции 3–6-летней давности, в другой – 6–7-летней – и до победного. А есть современные вещи, которые "живут" в квартире", – рассказал мужчина.

Филиппу Киркорову сложно расставаться с одеждой, поэтому он и продает то, что не носит. Да и как можно отдать по дешевке то, что куплено за 10 тысяч долларов? Общая площадь его гардеробных комнат оценивается в 1250 квадратных метров, причем больше всего места занимают именно "засвеченные" образы. Всего же в коллекции более 900 тысяч вещей.

"Одежду без камней и понтов он больше всего и любит. Все думают, что Киркоров спит в золоте и бриллиантах, – это ошибочное представление. Он обычный человек, ему комфортнее в простых джинсах, кроссовках…" – рассказал Айрапетов тайну эпатажного артиста.



Стилист не считает, что Филипп Киркоров болен шопоголизмом. Нет ничего дурного в любви к вещам, ведь некоторые собирают антиквариат, другие – машины, а поп-король российской сцены увлекается одеждой.