"Минимум миллион долларов в год": на что Киркоров тратит бешеные суммы

Экстравагантные наряды певца уже стали своеобразной нормой – сложно представить Филиппа Бедросовича в обычных джинсах и неброской толстовке. Однако мало кто мог оценить масштабы бедствия: поп-король российской сцены спускает баснословные суммы на новую одежу. Личный стилист исполнителя признался, что Киркоров тратит минимум миллион долларов в год, чтобы закупить все необходимое.
Арсен Айрапетов рассказал, что у артиста есть несколько гардеробных. В одной из них – актуальные модели, а в двух других – старые. "В одной собраны коллекции 3–6-летней давности, в другой – 6–7-летней – и до победного. А есть современные вещи, которые "живут" в квартире", – рассказал мужчина.
Филиппу Киркорову сложно расставаться с одеждой, поэтому он и продает то, что не носит. Да и как можно отдать по дешевке то, что куплено за 10 тысяч долларов? Общая площадь его гардеробных комнат оценивается в 1250 квадратных метров, причем больше всего места занимают именно "засвеченные" образы. Всего же в коллекции более 900 тысяч вещей.
"Одежду без камней и понтов он больше всего и любит. Все думают, что Киркоров спит в золоте и бриллиантах, – это ошибочное представление. Он обычный человек, ему комфортнее в простых джинсах, кроссовках…" – рассказал
Айрапетов тайну эпатажного артиста.
Стилист не считает, что Филипп Киркоров болен шопоголизмом. Нет ничего дурного в любви к вещам, ведь некоторые собирают антиквариат, другие – машины, а поп-король российской сцены увлекается одеждой.
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