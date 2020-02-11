Филипп Киркоров оконфузился на "Оскаре"

Народный артист достойно представил свою страну, явившись в шикарном образе. Для выхода в свет исполнитель выбрал роскошный костюм от Dolce & Gabbana.
Киркорову досталось очень хорошее место – в третьем ряду знаменитого театра "Долби", где, к слову, и состоялось церемония вручения наград. По соседству с российским поп-королем сидели Леонардо Ди Каприо, Квентин Тарантино и Брэд Питт.
Филипп Бедросович вел прямой эфир в своем инстаграм-аккаунте. Он старался поделиться происходящим со своими поклонниками, чтобы они тоже смогли погрузиться в волшебную атмосферу церемонии награждения.
В кадр к Киркорову попал получивший "Оскар" Питт. Голливудский актер охотно пошел на контакт с певцом, мило побеседовал с ним и даже согласился сделать селфи с музыкантом. Чего нельзя сказать о Леонардо Ди Каприо. Когда Филипп Бедросович попытался сфотографироваться со звездой фильма "Титаник", тот ловко увернулся и ушел, так и не удостоив честью представителя российского шоу-бизнеса.
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