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Дек. 10, 2018
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Киркорова в мигающей шляпе приняли за новогоднюю елку

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Денис Мацуев, "Машина времени", Денис Клявер, Олег Митяев, Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Светлана Лобода, Баста, и другие звезды стали триумфаторами Российской Национальной Музыкальной Премии "Виктория". Она учреждена поэтом, меценатом Михаилом Гуцериевым, композитором, продюсером Игорем Крутым и руководителем радиохолдинга "ГПМ Радио" Юрием Костиным.  

"Виктория" явила для всех пример не только профессионализма, но и конфиденциальности – окончательных результатов голосования не знали ни академики, ни организаторы премии. Ведущий Андрей Малахов признался со сцены, что разведать заранее имена победителей не смогли даже вездесущие редактора его программы "Привет, Андрей", для которых в принципе нет ничего невозможного. По мнению академиков, лучшим музыкальным видео был признан "Цвет настроения синий" Филиппа Киркорова. Он же был назван и лучшим поп-исполнителем года. На сцене поп-король появился в декорированном бахромой костюме и в мигающей лампочками шляпе. И со стороны был очень похож на кремлевскую елку...

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