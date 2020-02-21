Замотанная в цепи Ани Лорак показала точеную фигуру

Ани Лорак выложила в инстаграм-аккаунте несколько новых кадров. Она предложила подписчикам оценить, какой из снимков лучше.

Девушка продемонстрировала две одинаковые фотографии – черно-белую и цветную. Видимо, не смогла решить, какой вариант лучше. В подписи певица уточнила, что любит, когда на кадрах видна эмоция. Правда, какая именно эмоция должна быть на лице Ани Лорак, понять довольно сложно – оно выглядит абсолютно непроницаемой маской.

Зато особенно хорошо смотрится подкачанное тело певицы. На артистке черное платье по фигуре с глубоким декольте. Бретельками в наряде служат внушительных размеров золотые цепи, которые переплетаются на спине. Ткань выгодно подчеркивает все достоинства Ани Лорак. "Шикарна", "Идеально, просто супер", "Каролина , вы нереально красивая", "Вы очень задумчивы", "Боже, какая красивая. Статуэтка", – отметили поклонники в комментариях, сообщает Teleprogramma.pro.

Напомним, артистка воспитывает дочь Софию от брака с Муратом Налчаджиоглу. Пара распалась после громкого скандала – оказалось, что бизнесмен изменял супруге. После развода 41-летняя Ани Лорак начала отношения с 26-летним продюсером Black Star Егором Глебом.