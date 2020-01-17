"Будто бы беременна": Лорак удивила россиян изменениями в фигуре

Артистка вместе с избранником путешествует по Соединенным штатам. Недавно она опубликовала новый снимок из поездки. В кадре украинка появилась в свободной изумрудной толстовке, темных джинсах с дырками и кроссовках. Образ она дополнила кепкой. Звезда отечественного шоу-бизнеса позирует на фоне стены с граффити.
"Познавать новое, мыслить позитивно! Создавать лучшую версию Себя!", – лаконично подписала публикацию артистка. Сейчас, судя по тегу #loveLA, знаменитость находится в Лос-Анджелесе. Ранее, она выложила другое фото из этого города, на котором засветила кольцо на безымянном пальце, сообщает Пятый канал.
Фанаты, уже успевшие поверить, что Лорак вышла замуж, тотчас же заинтересовались изменениями в фигуре певице. Конечно, сложно что-то сказать, глядя на балахонистый предмет гардероба, однако поклонников было не остановить.
"Такую одежду выбирает, как будто бы беременна! Знаю, что сейчас просто так модно, но хотелось бы им деток с Егором", "Какая же вы красивая! Вам так идет естественность! Никакой макияж так не красит", "Какая красавица Каролиночка. Прекрасного вам отдыха! Набирайтесь сил и заряжайтесь теплом и хорошим настроением!", – высказались восхищенные пользователи Сети.
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