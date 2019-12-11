Загадочную Ани Лорак "облизали" с головы до ног

Накануне прошли съемки клипа на новую песню исполнительницы "Мы нарушаем". Где проходил процесс, пока не известно.
Артистка поделилась снимком в своем инстаграм-аккаунте. Она позирует в бассейне и загадочно смотрит в сторону. У нее мокрые волосы, но идеальный макияж, подчеркивающий и без того выразительные глаза. "Наш мир отражает нас", – подписала фотографию знаменитость.
Подписчикам кадр пришелся по душе. Самые преданные фанаты оставили комплименты в комментариях под постом: "Царица небесная", "Невероятная. Взгляд сводит с ума", "Осторожно, красотка", "Какой глубокий взгляд", "Нереальная", "Удивительная. Волшебный взгляд", "Очаровательна!"
"Ну, Каролинка..." – написал композитор Игорь Крутой.
Многие отметили, что расставание с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу пошло артистке на пользу. "Да, Каролина после развода расцвела!" – высказался пользователь Сети.
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