Ани Лорак разнесли в пух и прах

Историк моды отметил, что Ани отличается довольно консервативным стилем. По его мнению, 41-летняя знаменитость выглядит всегда сдержанно. Он подчеркнул, что у женщины нет эпатажа или гиперболизированной сексуальности в одежде. Васильев отметил, что это является как плюсом, так и минусом.
"У Лорак иной жанр: "Я – красивая женщина". Все познается в сравнении. Но я бы посоветовал Ани побольше фантазии и индивидуальности в нарядах. Сейчас этого не хватает", – посетовал Александр.
Впрочем, мужчина отметил, что помимо вокальных данных Ани может похвастаться харизмой, привлекательной внешностью и трудолюбием. По мнению ведущего "Модного приговора", несмотря на многочисленные съемки, концерты и воспитание дочери, артистке удается следить за собой. Тем не менее, злопыхатели все равно продолжают строчить гневные комментарии в адрес певицы.
"Набрал лишний килограмм, три, не дай бог десять – все, ты уже никому не нужен. Какая-то морщинка или седой волос появился – как это возможно? Публика имеет право стареть, а вот артист никогда. И, конечно, всегда под прицелом звездный гардероб", – цитирует слова телеведущего издание Teleprogramma.pro.
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