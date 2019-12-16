Фиаско: экс-муж Ани Лорак расстался с любовницей

Как оказалось, экс-супруг Ани Лорак и красавица брюнетка Самия Ахметова больше не пара. Теперь уже бывшие влюбленные отписались друг от друга в соцсетях и удалили все совместные фотографии.
О расставании говорят и душещипательные посты, которые теперь выкладывает модель. Ахметова пишет, что разочарована в любви и отношениях.
Интересно, что Мурат Налчаджиоглу перемены в личной жизни никак не комментирует. Бывший муж Ани Лорак предпочитает отчитываться перед подписчиками о проделанной работе, изредка публикует фото и видео с дочерью Софией.
Напомним, Лорак и Налчаджиоглу развелись после появления в 2018 году резонансного видео. В кадре тогда еще муж артистки весело проводил время в ночном клубе. Компанию ему составляла молодая девушка. Мурат недвусмысленно обнимал спутницу и трогал за интимные места.
В итоге Ани Лорак подала на развод. Мурат Налчаджиоглу хотел судиться за имущество вокалистки, однако по каким-то причинам передумал и отозвал иск. По словам певицы, она не препятствует общению бывшего мужа с их общей дочерью Софией и часто приглашает его в гости.
После расставания с супругом Ани Лорак закрутила роман с 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Рядом с молодым избранником звезда кажется счастливой, пишет StarHit.
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