"Пошло и вульгарно": расфуфыренную Валерию закидали камнями

Певица Валерия выложила в своем инстаграм-аккаунте фотографию в образе ретро. Не все поклонники оценили отсылку к 80-м.

Артистка поделилась кадром с недавней съемки. На снимке она томно смотрит в камеру. Глаза украшают яркие голубые тени, волосы слегка растрепаны, белое закрытое платье дополняют массивные золотые украшения. В посте Валерия отметила: якобы многие думают, что она грустная, но на самом деле просто серьезная. "Кстати, за секунду до этого кадра все дружно над чем-то хохотали", – добавила певица.

Многие фолловеры негативно отнеслись к подобному образу любимой артистки. "В таких нарядах, макияже, украшениях Вы, когда-то выглядевшая образцом вкуса, сегодня выглядите как-то пошло", "Не люблю тебя, когда много штукатурки", "Честно скажу Валерия: тебе так не идет", "Когда пройдет эта мода на беспорядок на голове?", "Мне кажется, вульгарный макияж", "Отфотошопленная Валерия 80-х", "Это какой год? 79-й?" – набросились на звезду в комментариях.

Некоторые, наоборот, похвалили стиль, который певица выбрала для фотосессии. "Валерия, выглядишь потрясающе. Макияж – эталон красоты!", "Образ очень классный!", "Я вот думаю, почему Вы не актриса? Внешность голливудской актрисы, очень красивой!", "Два бездонных океана глаз", – поддержали кумира фанаты.