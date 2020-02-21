"Кобель": Иосиф Пригожин кричит из-за мужика бывшей жены

Иосиф Пригожин не скрывает большие проблемы с первой семьей. Продюсер уверен, что его экс-супруга находится под влиянием молодого мужа.

Иосиф Пригожин переживает, что его бывшая жена Елена оставит их общих детей, сына Дмитрия и дочь Данаю, без имущества. Сейчас наследникам 30 и 22 года соответственно. У них нет недвижимости, потому что якобы Елена все распродала. "Три квартиры и земля в Домодедово просто просраны, извините за выражение. Это же идиотизм!" – кричит от возмущения музыкальный продюсер. Он отметил, что одна из квартир была в центре Москвы и стоила 100 миллионов рублей. Бывшая жена якобы продала ее "всего" за 36 миллионов.

Продюсер высказал мнение о том, что его экс-супруга находится под влиянием нового молодого мужа. Будто бы тот уговорил ее совершить все эти действия с недвижимостью, чтобы вырученные деньги вложить в старт некого бизнеса. Однако он все равно не окупился. После этого Елена уехала в провинцию. Злости Иосифа Пригожина нет предела. "Как можно из столицы нашей родины, где всегда можно найти работу, отправиться в какую-то деревню и потащить за собой детей? И как я могу не возмущаться?!" – задал риторический вопрос продюсер.

Он невысокого мнения об избраннике своей бывшей. "Этот кобель из какой-то деревни, которая находится в Ставропольском крае. Он чуть ли не ровесник моего сына", – сообщил Иосиф Пригожин. Кстати, насчет сына. По словам продюсера, 30-летний отпрыск вспоминает об отце только тогда, когда ему нужны деньги. Конечно же, такой расклад его не устраивает.

Однажды на встречу с отцом Дмитрий пришел в компании отчима. Пригожина очень разозлило это. "Я что им, дойная корова? Я – родной отец, ничего плохого сыну не сделал, дал образование, помогал как мог. Но сын меня боится, потому что его мама привела к такому эффекту", – высказал мнение продюсер.

А вот с дочкой Данаей отношения у Иосифа Пригожина хорошие. Девушка живет отдельно от родни, она снимает квартиру и общается с отцом и его женой Валерией. Однако это обстоятельство выходит ей боком. "Даная со мной общается, но в семье из-за этого ее считают предателем", – цитирует продюсера "Собеседник". Ранее в эксклюзивном интервью "Дни.ру" Иосиф Пригожин прокомментировал слух о том, что якобы младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин нетрадиционной ориентации. Продюсер жестко опроверг эту информацию.