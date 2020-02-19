"Уберите эту дурацкую гульку": народ не оценил потуги молодящейся Валерии

Певица Валерия в своем инстаграм-аккаунте поделилась с подписчиками важной новостью и предстала в необычном костюме. Реакция фанатов оказалась неоднозначной.

Звезда порадовала фанатов. Она сообщила, что скоро примет участие в новом шоу в качестве члена жюри. Певицу пригласили стать судьей в развлекательной программе на телевидении.

Оказывается, что скоро в России представят необычный формат передачи. Оригинал шоу придумали в Южной Корее, успешно адаптировали в 23 странах, наконец, дошло и до отечественного ТВ. "Певцы, актеры, шоумены, ведущие, юмористы и спортсмены в невероятных костюмах будут покорять нас своим вокальным талантом, но мы до последнего не будем знать, кто же под маской – ни имен, ни фамилий, ни профессий, ни возраста. Вот так задачу нам поставили создатели шоу!" – написала Валерия в сопровождении к фото.

Больше, чем полезная информация, поклонников заинтересовал образ певицы. На снимке 51-летняя женщина в блестящем платье и в облаке легкой ткани загадочно смотрит в сторону. Большую часть лица скрывает оригинальная маска, похожая на супергеройскую. Видимо, Валерия решила соответствовать и оделась, как корейская девочка, среди которых популярны подобные наряды.

Поклонники пришли в восторг от столь смелого преображения. "Лучший супергерой в мире", "Вы изумительная женщина!", "Фантастически-фееричный образ", – написали они.

Однако нашлись и недовольные. "Ну, в очередной раз наши звезды будут из себя меня корежить, ничего своего... все заимствованное", "Валерия, уберите эту дурацкую гульку", – возмутились некоторые.