Бесстыдница Валерия соблазнила мужчину на съемочной площадке

Женщина на пороге своего 52-летия решила примерить очередной роковой наряд. Откровенные кадры со съемок она опубликовала в официальном инстаграм-аккаунте. Звезда отечественной эстрады надела мини-платья и сапоги с головокружительно высокими каблуками. Чтобы образ казался не столь пошлым, стилисты добавили на плечи певицы Валерии меховые накидки, а волосы собрали в футуристичную прическу.
Вся съемочная команда состояла из женщин, единственным мужчиной на площадке был Иосиф Пригожин, который также периодически позировал для фотографа. Мужа певицы одели в красную шубу и пальто со звериным принтом, поэтому он отдаленно напоминал классического сутенера из американских фильмов – золотая цепь, кстати, тоже красовалась на груди. Парочка обжималась на заднем сидении роскошного Rolls-Royce и позировала в соблазнительных ракурсах.
В подписи к посту Валерия поблагодарила команду за работу и за идею для такой фотосессии. Поклонники певицы отметили, что с нетерпением ждут новых кадров. "Режим ожидания новых фотографий активирован", "Очень ждем новые фотографии", "Очень красиво! Иосиф и Валерия!" – написали фолловеры.
Популярные темы форума
Очень хочется в СССР
СССР когда слрмали ,я думала,что после 90-<цензура>,Россия вернётся на уровень другой
Обслуживающий персонал в России это жесть.
У меня нет машины ,мне ехать на работу надо маршрутка
В управе страны двойное гражданство ,никогда не знала.
Соседи громко ругаются
Надоело жевать ковёр
Не зовет замуж спустя 8 лет
Дочку бросил партнер по танцам
Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз или кто такие бомжи?